Gobierno busca regular el uso de baterías para la energía renovable en el país

(FILES) This aerial photograph taken on October 15, 2024, shows solar panels installed at the Adani Green Renewable Energy Plant in Khavda, in India's Gujarat state. India, the most populous nation, has achieved half of its installed energy capacity from non-fossil fuels ahead of schedule, but the world's third-largest greenhouse gas polluter still relies heavily on coal for electricity generation. (Photo by Punit PARANJPE / AFP) Foto: AFP - PUNIT PARANJPE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno publicó este lunes un proyecto de resolución para comentarios que establece el marco regulatorio de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB).

“Esta regulación es una muestra clara del compromiso del Gobierno del Cambio con la transición energética y con tarifas justas para los usuarios. La innovación tecnológica ya es una realidad en el país, y estamos dando pasos firmes para consolidar un sistema eléctrico moderno, confiable y sostenible”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Estos sistemas permiten guardar energía eléctrica en forma química dentro de baterías para luego liberarla cuando se necesite. En términos simples: funcionan como grandes “bancos de energía” que cargan cuando hay disponibilidad de electricidad (por ejemplo, en horas de baja demanda o cuando hay alta producción de energías renovables como solar o eólica) y descargan cuando la demanda crece o la oferta es insuficiente.

Son elementos fundamentales cuando hablamos, por ejemplo, de paneles solares, porque resuelven uno de los grandes retos de esa energía: la intermitencia. Los paneles solares solo generan electricidad durante el día y dependen del clima. Con baterías (SAEB), se puede acumular y aprovechar más tarde, lo que hace que el sistema sea más útil 24/7.

Según el Ministerio de Minas, la regulación buscará “apoyar las energías renovables al entregar energía en horas sin sol o viento, disminuir restricciones de la red eléctrica, reduciendo costos asociados a plantas térmicas y, en consecuencia, la factura de los usuarios, asegurar respaldo al sistema en procesos de transmisión y distribución mientras entran en operación nuevas obras de infraestructura y participar en el mercado de regulación de frecuencia (AGC), aportando estabilidad al sistema eléctrico”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜