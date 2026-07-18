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18 de julio de 2026 - 03:00 p. m.

Gobierno de De la Espriella quiere frenar las ETI, pero sus argumentos son imprecisos

Tras más de tres décadas de incumplimiento por parte del Estado, en el último año el mapa de Colombia empezó a completarse gracias a la formalización de las entidades territoriales indígenas (ETI). Sin embargo, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella buscaría frenar en seco este proceso usando argumentos que mezclan imprecisiones con datos incorrectos.

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Redacción Ambiente

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