Ambiente
Gobierno Petro invirtió COP 3 billones en un proyecto ambiental que no se puede evaluar

Para hacerle frente a la destrucción de bosques en Colombia y la transformación de ecosistemas, el Gobierno puso en marcha un ambicioso programa: restaurar más de 750.000 hectáreas. El Minambiente dice que ya cumplió el 93%. Pero para quienes llevan décadas estudiando y liderando esos procesos, hay un pequeño problema: no hay datos que permitan comprobar esas cifras ni manera de medir la efectividad de las intervenciones.

César Giraldo Zuluaga
26 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.
En Colombia, según el documento que guía este proceso, 59 millones de hectáreas de ecosistemas han perdido su integridad ecológica.
Foto: (EPA) EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Hace algunas semanas, en sus redes sociales, el Ministerio de Ambiente anunció el “logro histórico” de una meta ambiental clave para el país. De acuerdo con la cartera, entre 2023 y 2025, más de 701.000 hectáreas se encuentran en proceso de restauración en todo el país, lo que corresponde al 93 % de lo propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro. Esto, para intentar dimensionarlo, corresponde a cuatro veces el área que ocupa Bogotá, con sus áreas rurales incluidas.

Para alcanzar este nivel de cumplimiento, el Gobierno nacional ha invertido...

Por César Giraldo Zuluaga

