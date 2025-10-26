Gobierno Petro invirtió COP 3 billones en un proyecto ambiental que no se puede evaluar

En Colombia, según el documento que guía este proceso, 59 millones de hectáreas de ecosistemas han perdido su integridad ecológica. Foto: (EPA) EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Hace algunas semanas, en sus redes sociales, el Ministerio de Ambiente anunció el “logro histórico” de una meta ambiental clave para el país. De acuerdo con la cartera, entre 2023 y 2025, más de 701.000 hectáreas se encuentran en proceso de restauración en todo el país, lo que corresponde al 93 % de lo propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro. Esto, para intentar dimensionarlo, corresponde a cuatro veces el área que ocupa Bogotá, con sus áreas rurales incluidas.

Para alcanzar este nivel de cumplimiento, el Gobierno nacional ha invertido...