Gobierno prepara decreto para empezar a instalar sistemas de almacenamiento de energía

Los sistemas de almacenamiento permitirían guardar la energía solar que se produce en horas de baja demanda, para los momentos en los que más se necesita. Foto: Minminas

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un decreto que daría el primer paso para que Colombia empiece a instalar sistemas de almacenamiento de energía. Estos sistemas, ha dicho la entidad, son cruciales para la transición energética.

En los últimos años, el país ha incrementado su capacidad de generación de energía a partir de fuentes renovables, con el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que aceleran el cambio climático. Pero, ese incremento ha estado impulsado principalmente por la energía solar, con la apertura de grandes parques fotovoltaicos en regiones como el Caribe y la región Andina.

Eso tiene una implicación importante. El Sol brilla más, y por lo tanto genera más energía, entre las 10 a.m. y las 3 p.m., con picos de producción sobre el mediodía. Sin embargo, las horas de mayor consumo de energía en Colombia son las primeras de la mañana, entre las 5 a.m. y las 7 a.m., y en la noche, después de las 6 p.m.

Esto quiere decir que la mayor cantidad de energía solar que se produce en un día no puede utilizarse en las horas en las que más se necesita. Entonces, en los momentos de mayor demanda, el país depende de la generación hidroeléctrica y del respaldo de plantas térmicas a carbón o gas.

Con el borrador de decreto publicado por el Minminas se establecen los primeros lineamientos para que los sistemas de almacenamiento con baterías empiecen a instalarse en el país. En este se establece que, una vez se encuentre en firme, la Unidad de Planificación Minero-Energética deberá detallar en un plazo de tres meses cuáles son los sistemas que podrían instalarse.

Además, le daría nueve meses a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para establecer la fórmula bajo la cual se pagará en el sistema eléctrico nacional por la energía que provenga de estos sistemas de almacenamiento.

