Gobiernos del mundo logran proteger el 17% de la superficie terrestre

El informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) señaló que la comunidad internacional logró parte de la meta de aumentar las áreas naturales protegidas en el mundo. Pero, advirtió, que ningún gobierno ha cumplido plenamente alguna de las 20 metas de diversidad biológica de Aichi.

Este miércoles se publicó los resultados del informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en el que se evaluaron las metas correspondientes a la protección de áreas naturales. (Lea: ABC de lo que dice la reforma tributaria sobre ambiente y cambio climático)

De acuerdo con la ONU, los gobiernos del mundo consiguieron, prácticamente, las metas que se habían fijado de aumentar las áreas naturales protegidas en el mundo. Y aunque es una noticia alentadora, la ONU advirtió que aún es necesario mejorar su gestión y tener en cuenta a las poblaciones locales.

Según el informe Planeta Protegido, en la actualidad, “cerca del 17% de los ecosistemas terrestres y de aguas continentales y el 8% de las áreas marinas se encuentran dentro de áreas protegidas formales, con una cobertura total aumentando en un 42% desde principios de la última década”.

Este informe es el encargado de evaluar la meta 11 de los 20 compromisos que adquirió en Nagoya (Japón) en 2010 la comunidad internacional para frenar el declive de la biodiversidad. Estas metas fueron llamados Aichi.

La ONU explicó que la comunidad internacional se había fijado como meta alcanzar el 17% de las zonas terrestres y 10% de las marinas. La primera se logró plenamente, si se tienen en cuenta las últimas áreas protegidas no incluidas en el informe. Pero, advirtió, ningún gobierno ha cumplido plenamente alguna de las 20 metas de diversidad biológica de Aichi.

Trevor Sandwith, director del programa de la UICN, explicó que “el 42% de las zonas protegidas fueron creadas en la última década, mostrando un esfuerzo enorme por parte de los países”. Y aunque creció el número de áreas protegidas, un tercio de ellas carecen de cobertura, su conectividad sigue siendo deficiente y persisten brechas en la calidad del trabajo de conservación. (Puede leer: Más de 130 organizaciones ambientales se unen al Paro Nacional)

James Hardcastle, quien lidera la iniciativa de la lista verde de la UICN, señaló a The Guardian que “muchas áreas protegidas y conservadas no están demostrando efectividad. No se ha prestado suficiente atención a la calidad. No son capaces de desarrollar su verdadero potencial”. La ONU resaltó que solo 8% de las tierras están protegidas y conectadas a la vez.

El PNUMA y la UICN advirtieron que es necesario “mejorar la calidad de las áreas naturales existentes y futuras”. Pero, Sandwith aclró que “no existen por ahora normas mundiales para medir este factor. Según algunas autoevaluaciones, la mitad hace las cosas bien y la otra mitad, en absoluto”.

La UICN elaboró una lista de factores para definir el buen funcionamiento de estas zonas. Estas son las recomendaciones: