Guardaparques rescatan de las llamas a un cachorro de puma: lo nombraron “Cinaruco”

Guardaparques rescataron a este pequeño felino que fue puesto a salvo gracias al trabajo articulado con la Defensa Civil. /Parques Nacionales Naturales. Foto: Parques Nacionales Naturales.

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En medio de los incendios que afectan el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, en Cravo Norte (Arauca), un cachorro de puma fue rescatado por guardaparques en el predio Bellavista, en una operación que contó con el apoyo de la Defensa Civil. El pequeño felino había quedado expuesto a las llamas en una zona golpeada por el fuego, en medio de las labores de atención a la emergencia.

Tras ser puesto a salvo, el animal fue evaluado por médicos veterinarios y biólogos de Parques Nacionales Naturales, quienes confirmaron que se trata de un cachorro de puma (Puma concolor). Luego fue trasladado desde Cravo Norte hasta Tame y entregado a Corporinoquia, que asumirá su proceso de atención y recuperación.

En contexto: Incendios han dejado cerca de 17.000 hectáreas afectadas en área protegida en Arauca

El cachorro fue bautizado como “Cinaruco”, en honor al territorio donde fue encontrado. Ahora será llevado al Centro de Atención y Valoración (CAV) en Yopal, donde recibirá cuidados especializados con el objetivo de que, una vez se recupere, pueda regresar a su hábitat natural. “Nuestros profesionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia seguirán atentos a la evolución del felino y a su posible liberación”, informó en un comunicado Parques Nacionales Naturales.

Desde el pasado 19 de marzo, Parques Nacionales Naturales ha reportado al menos dos incendios activos en la vereda Cinaruco. Uno de ellos, en Bellavista, ha sido especialmente difícil de controlar por tratarse de un incendio subterráneo, lo que facilita su reactivación constante y su propagación hacia zonas que incluso habían sido restauradas recientemente. Además de poner en riesgo la biodiversidad, el fuego ha amenazado a las comunidades cercanas, sin afectaciones hasta ahora.

Parques Nacionales Naturales también subrayó que el DNMI Cinaruco abarca más de 332.000 hectáreas de sabanas inundables, bosques densos y de galería, que son vitales para comunidades que desarrollan actividades agropecuarias en la región.

A esto se suma un segundo incendio en los sectores de Caños Araguato y Mocho, cuya magnitud obligó a las autoridades a coordinar nuevas acciones de respuesta. En total, se estima que cerca de 17.000 hectáreas del DNMI Cinaruco han resultado afectadas, con impactos directos sobre ecosistemas de sabanas inundables, bosques y fauna silvestre. De hecho, la entidad ya había advertido sobre afectaciones a animales en la zona, incluido un felino cuya especie estaba en verificación técnica, que podría corresponder al cachorro rescatado.

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