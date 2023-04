Hace 20 años no se declaraba alerta naranja en el Nevado del Ruiz

(Photo by Handout / COLOMBIAN GEOLOGIC SERVICE / AFP) Foto: AFP - HANDOUT

“Debemos estar alerta y prevenidos para una posible erupción del Nevado del Ruiz”, le dijo a Caracol Radio el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, luego de que, durante el pasado 30 de marzo, se declarara la alerta naranja para ese volcán, que se encuentra entre Caldas y Tolima. Orozco también recordó que hace 20 años no se vivía un escenario así.

Sin embargo, cabe recordar el llamado que ha hecho el Servicio Geológico Colombiano (SGC) durante casi tres días: si bien la alerta naranja indica probabilidad de erupción, no hay certeza de que esto ocurra. Los fenómenos naturales son impredecibles, y no existe manera de medir la fecha, día y hora en que puedan ocurrir. Sin embargo, como lo mencionaba John Makario, del SGC, sí se pueden realizar acciones para prevenir en caso de que suceda (Conozca más de lo que está pasando con el Nevado del Ruiz: Autoridades continúan seguimiento al Nevado del Ruiz: actividad sísmica no para).

Por su parte, el gobernador del Tolima aseguró que, de los 14 municipios que componen al departamento, hay 4 que presentarían mayores riesgos: Herveo, Murillo, Casabianca y Villahermosa.

“En estas poblaciones estamos solicitando una información de rutas evacuación y articular con todas las entidades Alcaldías, Gobernación, organismos de socorro para mirar temas de salud, habitantes de veredas de mayor afectación, queremos llevar al detalle milimétrico la acción de cada actor del Estado ante la posibilidad de una erupción”, reiteró Orozco.

El gobernador también hizo énfasis en que la voz oficial para la prevención, en caso de una erupción, la tendrán en el comité departamental de gestión del riesgo. Orozco instó también a que la población estuviera atenta a las redes sociales de la Gobernación del Tolima.

“Llamamos a la calma”, continuó. “Seguiremos con los temas turísticos, pero vamos a estar cien por ciento preparados ante una posible erupción”.

Cabe recordar que, como hemos explicado en El Espectador, el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz se mantiene en naranja, como indicó este sábado 1 de abril el SGC. Ayer 31 de marzo se registraron 8.800 sismos, y en las últimas horas se ha podido observar una columna de gases y/o ceniza que se eleva hasta los 1.300 metros medidos desde la cima del volcán (Lea también: Ante erupción del Nevado del Ruiz, 57.000 personas tendrían que ser evacuadas).

Las autoridades reiteran que es posible que la actividad del volcán fluctúe y por momentos disminuya con respecto a días anteriores, sin que ello signifique que el volcán haya retornado a un menor nivel de actividad.

Para retornar a nivel amarillo se requiere un tiempo prudencial donde se puedan observar tendencias y patrones que permitan inferir la posible disminución de la actividad. Si, por el contrario, se produce una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que incluso se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo.