Hay 16 incendios activos en el país este 25 de agosto; ocho están en Tolima, dice la UNGRD

Un bombero trabaja en la contención de uno de los incendios forestales, que ya han arrasado más de 20.000 hectáreas y continúan expandiéndose, en Chagualá (Tolima). Foto: EFE - VANNESSA JIMÉNEZ

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó en la mañana de este martes 25 de agosto el reporte más actualizado sobre la situación de los incendios forestales que atraviesan varios departamentos del país.

Con corte a las 8:30 de la mañana de este martes, la UNGRD reporta 16 incendios activos en cinco departamentos del país y tres controlados en las últimas horas, para un total de 19 incendios forestales en seguimiento.

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La situación más compleja se sigue presentando en el departamento del Tolima. Allí, según la UNGRD, se concentra la mitad de los incendios activos en el país. Actualmente, la entidad reporta ocho incendios en los municipios de Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco y Coyaima.

Aunque el más reciente reporte de la Unidad no incluye el dato de las hectáreas afectadas por los incendios, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) calculaba, con corte al lunes, que unas 27.000 hectáreas se han quemado solo en este departamento. Para hacerse una idea, esta superficie equivale a cerca del 68 % del área urbana de Bogotá.

Siguiendo con la lista de los departamentos más afectados por los recientes incendios, se encuentra Nariño. En los últimos reportes, tanto de la UNGRD como de la Gobernación, se reportan cuatro incendios activos en los municipios de La Florida, Linares, Ancuya y El Tambo. Sin embargo, ninguna de las autoridades reporta las hectáreas que han resultado afectadas hasta el momento.

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En Cundinamarca, se registran incendios activos en Viotá y La Vega, mientras que en Valle del Cauca (El Cerrito) y Boyacá (Gachantivá) hay al menos un incendio activo.

Vale la pena resaltar que en el pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para este martes, la entidad advirtió que, debido a condiciones meteorológicas, podrían registrarse temperaturas máximas superiores a los valores climatológicos de agosto en la región Caribe, sectores dispersos de la región Andina, la Amazonia e incluso el Pacífico.

De manera puntual, esta condición se espera en sectores de La Guajira, occidente de Cundinamarca, Tolima, Huila, Nariño, Amazonas, Caquetá y Guaviare. De hecho, 226 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios forestales.

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De estos, 51 están en alerta roja, siendo Tolima (25), Cundinamarca (12) y Nariño (11) los departamentos que más municipios tienen en este nivel de alerta. Cauca, La Guajira y Huila, con un municipio, respectivamente, completan este grupo de departamentos.

Según el reporte de la UNGRD, tres aeronaves contratadas por el Ejército Nacional de Colombia y una de la Fuerza Aérea Colombiana se encuentran realizando operaciones aéreas en Coello (Tolima) para controlar las llamas.

En la tarde del lunes, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en San Luis, Coello y Suárez, algunos de los municipios más afectados por los incendios, donde las llamas estarían siendo provocadas. Es importante recordar, como lo ha hecho en las últimas horas el Ministerio de Ambiente, que solo el 5 % de los incendios forestales son generados por fenómenos naturales.

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