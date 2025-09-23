“Hay innovaciones que invitan a ser optimistas frente a las acciones para mitigar el cambio climático”

“Hay innovaciones que nos invitan a ser optimistas frente a las acciones de mitigación del cambio climático” Foto: Universidad de los Andes

Cada año, la humanidad libera un promedio de 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, o de dióxido de carbono equivalente (CO2​e), en la atmósfera. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que en el último minuto que acaba de pasar los seres humanos y sus actividades han emitido cerca de 97.000 toneladas. No se trata de una cifra sencilla de dimensionar en nuestras cabezas, pero sus efectos son cada vez más claros.

Por ejemplo, según lo reconoció la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otras agencias...