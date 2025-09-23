No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Hay innovaciones que invitan a ser optimistas frente a las acciones para mitigar el cambio climático”

Las emisiones de gases de efecto invernadero son un factor central en el aumento de las temperaturas, que siguen cumpliendo récords año tras año. Jorge Hernán García, profesor e investigador de la Universidad de los Andes, fue seleccionado como uno de los autores principales del próximo informe de las Naciones Unidas más completo en este tema, para estudiar los impulsores de las emisiones. En diálogo con este diario, habló sobre su rol en el panel y sobre los avances de Colombia frente a los crecientes desafíos climáticos.

Fernán Fortich
Fernán Fortich
23 de septiembre de 2025 - 05:05 p. m.
Foto: Universidad de los Andes

Cada año, la humanidad libera un promedio de 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, o de dióxido de carbono equivalente (CO2​e), en la atmósfera. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que en el último minuto que acaba de pasar los seres humanos y sus actividades han emitido cerca de 97.000 toneladas. No se trata de una cifra sencilla de dimensionar en nuestras cabezas, pero sus efectos son cada vez más claros.

Por ejemplo, según lo reconoció la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y otras agencias...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
