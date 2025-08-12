Hay miles de pequeñas bolas de plástico en el océano, ¿cómo llegaron allí?

Imagen de referencia. Estos materiales han llegado a las costas de varios países, como Venezuela. Foto: AFP - BEN STANSALL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La industria del plástico a nivel mundial usa como materia prima esencial pequeñas bolas que se agrupan para formar vasos, sillas, bolsas y una larga lista de productos industriales y domésticos.

Son conocidas como nurdles o pellets de plástico que se transportan por el mundo en contenedores a bordo de grandes buques de carga. Cuando hay accidentes, como el ocurrido en mayo cerca de las costas de India, miles de estas bolas de plástico resultan en el mar.

Como suelen ser cargamentos en los que también van otras mercancías, como petróleo, la prioridad principal es hacer una limpieza de estos elementos y contener su grave impacto ambiental.

Sin embargo, no suele haber planes claros para recuperar los nurdles cuando caen al mar. Según el Nurdle Hunt, una organización internacional dedicada el seguimiento de esta problemática, de las más de 400.000 toneladas de este material que llegan al ambiente anualmente, un 40 % se derraman en el mar, mientras que el 60 % restante ocurren en tierra.

La organización ha mapeado rastros de estas bolas de plástico en varias partes del mundo, incluyendo Europa, África, Asia y Latinoamérica. Cerca de Colombia, por ejemplo, se han reportado hacia las costas de Venezuela.

Esto, además de generar un impacto en el ambiente, también impacta a las comunidades pesqueras, para quienes puede disminuir la productividad en las faenas. También pueden reducirse sus ventas debido al temor de los consumidores a que los pescados contengan plásticos, como ha ocurrido en India, según reporta The Guardian, tras el derrame de mayo.

“Los pellets de plástico se transportan por todo el mundo, lo que significa que ningún lugar está a salvo de la contaminación por pellets. El reto reside, en primer lugar, en prevenir los derrames mediante mejores prácticas de embalaje, transporte y estiba. Además, se necesitan protocolos y planes de preparación para garantizar una respuesta rápida y la rendición de cuentas en caso de derrames; esto requiere cooperación internacional, legislación y políticas nacionales”, afirma Nurdle Hunt en su página web.

Este es uno de los retos que se está abordando en la cumbre sobre contaminación por plásticos que realiza esta semana la ONU en Ginebra, Suiza. De allí se espera que salgan compromisos claros para registrar, hacer seguimiento y tomar acciones frente a estos derrames.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜