Onda tropical AL98 se fortaleció y aumenta la probabilidad de una formación ciclónica

La Guajira está en alistamiento, el tercero de los niveles de alerta. Foto: Óscar Pérez

El Ideam dio a conocer un nuevo boletín sobre el avance de la onda tropical AL98, que se encuentra en el mar Caribe. Las probabilidades de una formación ciclónica aumentaron a 90 % en las próximas 48 horas, y también son del 90 % en los próximos siete días.

Por esto, los departamentos colombianos que se encontraban en algún nivel de alerta pasaron de ser cinco a nueve. La Guajira pasó de estado de vigilancia a Aislamiento (naranja), lo que significa que se esperan alteraciones entre moderadas y fuertes dentro de las próximas 36 a 24 horas.

Por otro lado, Magdalena, Atlántico y Bolívar se encuentran en estado de Aviso (amarillo), y Córdoba, Sucre, Antioquia, el Golfo de Urabá y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina están en vigilancia (verde).

De acuerdo con el Ideam, este sistema aún no representa afectación directa sobre el territorio colombiano. Sin embargo, “mantiene influencia en las condiciones de viento y oleaje hacia el noreste del Caribe, donde se registran vientos cercanos o superiores a 55 km/h y una altura significativa de ola cercana a 3 metros”.

Se prevé que la onda tropical siga desplazándose hacia el oeste durante las próximas 48 horas, y se acerque al oriente del Caribe colombiano. Esta situación podría generar incremento de lluvias de variada intensidad y condiciones temporales, como vientos superiores a 63 km/h, en sectores marítimos del centro y oriente de este misma zona.

Ante esta situación, la Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales, integrada por el Ideam, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la DIMAR, entre otras autoridades, se encuentra monitoreando de manera permanente la evolución del evento.

