Hidrógeno natural en Colombia, buena noticia, pero faltó contar la otra mitad

En las últimas semanas, Colombia se sumó a un selecto grupo de países que han confirmado tener el potencial para extraer hidrógeno, un combustible que sería clave para la transición energética de forma natural. Allí también se encuentran Francia, Australia, Estados Unidos y Canadá. Para el Ministerio de Minas y Energía, el hallazgo anunciado por medio de un comunicado el pasado 4 de julio, que reportó “manifestaciones significativas” de hidrógeno en el subsuelo, es “un avance histórico para la política energética”.

El entusiasmo del Gobierno con estos registros se debe a que, hasta ahora, solo Malí ha logrado explotar con éxito este combustible, abasteciendo de energía a una comunidad rural cerca de su capital, y Colombia es uno de los países con mayor potencial para lograr algo similar.

Sin embargo, “hay que ser muy cautos”, advierte Luz Adriana Díaz, directora técnica de hidrocarburos en el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Haber confirmado el potencial del subsuelo colombiano para almacenar hidrógeno es solo uno de los pasos para llegar a explotarlo. Díaz asegura que aún faltan por lo menos cinco años de estudios para conocer si será posible o no explotar estas áreas.

“El combustible limpio del futuro”

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, clave en la formación de los planetas y en el proceso que ocurre en el Sol para emitir luz. Además, es uno de los elementos que componen recursos fundamentales en la Tierra, como el agua (H2O) y el gas metano (CH4), al mezclarse con otros químicos.

Pero no es usual encontrar el hidrógeno “libre” en el planeta, es decir, aislado de otros elementos. Para producirlo se requieren grandes cantidades de energía que lo separen del agua, utilizando gas, carbón o energías solar o eólica. Como contamos en un reportaje publicado en 2024, el costo de producir un kilogramo de hidrógeno varía entre los US$2 y US$7, y se puede utilizar como combustible para el transporte, en la producción de fertilizantes para el agro o para generar energía eléctrica en los hogares.

El interés de Colombia por encontrarlo naturalmente en el subsuelo, sin tener que invertir grandes cantidades de energía en su producción, surgió en 2018. “Hay varias características geológicas del suelo que hacen posible la generación de hidrógeno natural. Colombia cumple con todas”, explica Juan Camilo Zapata, ingeniero mecánico y exasesor en temas de hidrógeno para el Minminas.

Para conocer ese potencial, entidades como el Servicio Geológico o la Agencia Nacional de Hidrocarburos han estudiado por varios años el suelo de los Llanos Orientales, el Caribe y el occidente del país. Los primeros indicios de yacimientos en el país fueron publicados en 2023 en la revista “Geosciences”, tras una investigación en la que participó Alejandra Carrillo Ramírez, ingeniera geóloga de la Universidad Nacional.

El anuncio del Gobierno, en otras palabras, ha confirmado que ese potencial existe. Sin embargo, como explica Carrillo, este es un campo de investigación nuevo para la ciencia y los tiempos para llegar a explotar un campo en el que se ha confirmado la presencia del hidrógeno varía entre cinco y diez años, “dependiendo de los datos geológicos, geoquímicos y geofísicos”.

Uno de los pasos claves, y que será parte de las investigaciones que adelantará Colombia, es conocer el nivel de concentración de hidrógeno que hay en esos yacimientos. Díaz, del SGC, cuenta que algunos de los datos que se han recolectado en Colombia han mostrado grandes concentraciones, “pero la ciencia todavía está discutiendo cuál podría ser el estándar para considerar que un pozo es de interés comercial”.

En este sentido, añade Zapata, el siguiente paso será crear la regulación para poder “asignar las primeras áreas de exploración de hidrógeno natural en Colombia”. Después de ese proceso, las empresas que estén interesadas en extraer este combustible deberán definir si es viable financieramente obtenerlo.

Un campo nuevo para la ciencia

Una de las preguntas que aún inquietan a las científicas es cuál es el uso más adecuado que se le puede dar al hidrógeno natural. Aunque se ha probado como combustible para carros, por ejemplo, es un gas que ocupa mucho espacio, haciendo difícil su almacenamiento y su transporte. “Las alternativas son comprimirlo o licuarlo, volviéndolo líquido, pero ambas requieren grandes cantidades de energía”, apunta Zapata.

Para el ingeniero mecánico, uno de los usos conocidos más eficiente sería transformarlo en amoniaco, que se usa para producir fertilizantes. “En el espacio que ocupa un metro cúbico de hidrógeno natural podríamos transportar 300 veces más amoniaco. Aun así, este es un gas de manejo especial, por lo que requiere medidas de seguridad importantes”, asegura.

La otra alternativa, plantea Díaz, es fijarnos en el caso de Malí. Allí el hidrógeno no tiene que transportarse, pues se utiliza directamente desde los pozos para generar electricidad que utiliza la comunidad que vive cerca de estos. “El enfoque del Servicio Geológico es que sea un proyecto que pueda beneficiar a las comunidades, especialmente las comunidades que no están conectadas a la red eléctrica del país. No estamos buscando que sea un proyecto que tenga una extracción de este gas para exportación o para recorrer largas distancias, sino para beneficiar a las comunidades”, afirma la geóloga.

Todo esto también implica que Colombia tendrá que ajustar los requisitos específicos para definir con qué fines podrán explorarse y explotarse las zonas que se han identificado. Para Carrillo, aunque Colombia ya ha avanzado en algunas normas que pueden aplicar a la industria del hidrógeno, es necesario crear mecanismos eficientes para avanzar en la exploración de las áreas que ya se conocen y en la proposición de nuevas áreas en las que potencialmente se genere hidrógeno.

Zapata también considera que, si bien no se conocen impactos significativos en la explotación de hidrógeno, “este es un campo que aún está en proceso de investigación y, dependiendo de la forma en la que se encuentre el elemento, podría tener consideraciones”. Por ejemplo, se sabe que una de las formas geológicas en las que se produce es en el interior de las rocas y sería necesario fracturarlas para alcanzarlo, un proceso similar al “fracking” para obtener petróleo y gas metano.

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pone al hidrógeno natural al nivel del Sol y el viento en la lista de fuentes de energía que podrían reemplazar al carbón en el país, en línea con la meta de abandonarlo para 2050. No obstante, Díaz recuerda que “aún estamos en una fase preliminar de evaluación”, por lo que la promesa de explotar este combustible podría tardar en materializarse.

