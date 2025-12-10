Logo El Espectador
Ambiente
10 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.

Hipopótamos en Colombia: el riesgo de tener de vecino a una especie invasora

¿Cómo es vivir con hipopótamos en el patio trasero de la casa? ¿Cómo es salir a pescar con esta especie invasora en el río? Viajamos hasta Puerto Boyacá para escuchar a quienes tienen esta especie invasora como vecino.

Laura Salomón Prieto

Laura Salomón Prieto

Sergio Silva Numa

Sergio Silva Numa

