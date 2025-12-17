17 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Elementos para no olvidar la próxima vez que hable de hipopótamos en Colombia
A la hora de hablar de hipopótamos hay quienes suelen mezclar peras con manzanas. Aquí le explicamos qué debe tener presente para no confundirse con los problemas que causa esta especie invasora.
