Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Ambiente
17 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.

Elementos para no olvidar la próxima vez que hable de hipopótamos en Colombia

A la hora de hablar de hipopótamos hay quienes suelen mezclar peras con manzanas. Aquí le explicamos qué debe tener presente para no confundirse con los problemas que causa esta especie invasora.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Laura Salomón Prieto

Laura Salomón Prieto

Sergio Silva Numa

Sergio Silva Numa

Conoce más

Temas Relacionados

Hipopótamos en Colombia

Hipopótamos

Pablo Escobar

Accidentes con hipopótamos

Puerto Boyacá

Hacienda Nápoles

Hipopótamos de Pablo Escobar

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.