Hoy, 3 de agosto, se esperan lluvias en varias regiones del país: este es el pronóstico

Para horas de la tarde de este lunes, se prevén lluvias ligeras en sectores del occidente y norte de Bogotá. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este lunes 3 de agosto de 2026. De acuerdo con la entidad, durante las últimas horas, en el país se ha presentado cielo entre ligera y parcialmente nublado, con condiciones secas. Sin embargo, se han registrado lluvias entre moderadas a localmente fuertes en zonas de Antioquia, Santander, sur de Bolívar y Córdoba, Choco, Valle de Cauca, Cauca, Guainía y Nariño. Por otro lado, en sectores de Meta, Cundinamarca, Huila, Tolima, Caquetá, Vaupés y Amazonas, se han dado lluvias ligeras. Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha presentado cielo entre ligera y parcialmente nublado, con lluvias ligeras en la isla de San Andrés.

En el caso puntual de Bogotá, durante la madrugada de este lunes se han registrado lloviznas hacia el sector oriental y sur de la ciudad y la temperatura mínima estuvo cerca de los 8 °C. En ese sentido, el Ideam pronostica predominio de tiempo seco para esta mañana en la capital, con cielo entre parcial y mayormente nublado. Luego, en horas de la tarde, se prevén lluvias ligeras en sectores del occidente y norte de la ciudad, especialmente en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón, con una temperatura máxima estimada de aproximadamente 20 °C. En la noche habría condiciones secas con cielo mayormente nublado.

Para el resto del país, según el instituto, se espera un ligero aumento de la nubosidad y las lluvias en amplias zonas, especialmente en horas de la tarde y noche. Las lluvias más importantes se presentarían sobre sectores de la región Pacífica, el norte de la región Andina, centro y sur de la Caribe y sectores dispersos de la región Orinoquía y la Amazonia. Por otra parte, en áreas del norte de la región Caribe, y en el centro y sur de la Andina y sur de la Amazonia, predominarán condiciones de tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente nublado.

Pronóstico por regiones

Región Caribe: se prevé cielo parcial a ligeramente nublado con lluvias entre ligeras a moderadas en áreas de Córdoba, Bolívar, Cesar, Atlántico, Sucre y Magdalena. Las lluvias mas fuertes son previstas en la noche. Habría tiempo seco en la Guajira.

Región Pacífica: se pronostica cielo parcial a mayormente nublado, con precipitaciones en el centro y occidente de la región, especialmente en sectores de Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las lluvias más intensas se prevén para la tarde, noche y parte de la madrugada.

Región Andina: se estiman precipitaciones en Antioquia, Risaralda, Caldas, Santander, Norte de Santander, oriente y centro de Cundinamarca y Boyacá. Los mayores acumulados se esperan durante la tarde y noche.

Región Orinoquía: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con probabilidad de lluvias en Arauca, Casanare, Meta, Vichada, así como en sectores del piedemonte llanero. Las lluvias más fuertes podrían presentarse durante la tarde y noche.

Región Amazonia: se espera cielo parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones en sectores de Guainía, Caquetá, Putumayo y Guaviare. Los mayores acumulados se pronostican en la mañana y disminuirían en horas de la tarde.

Región Insular: se espera cielo parcialmente nublado durante el día, con algunas lluvias ligeras en la zona marítima.

El Ideam comunicó, además, que para hoy se espera que las condiciones meteorológicas propicien “valores cercanos a la climatología de agosto en las regiones Andina en el sur y centro y sectores del norte de la Caribe”. Especialmente, sobre La Guajira, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío y Huila se esperan valores cercanos o ligeramente por encima de la climatología de agosto.

“Por otra parte, estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de humedad atmosférica importante, se estima que propicien sensaciones térmicas localmente elevadas durante la tarde al sur de la región Caribe, la región Pacífica al occidente y hacia el occidente de la Amazonia”, agregó el instituto.

El Ideam también publicó su pronóstico del tiempo para las grandes ciudades:

• Barranquilla: Se esperan cielo de ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco (Temperatura máxima estimada: 35 °C).

• Cartagena: Se prevé cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco. Son probables lluvias ligeras en la tarde (Temperatura máxima estimada: 35 °C).

• Bucaramanga: Cielo entre parcial a mayormente nublado con posibles lluvias ligeras en la tarde y noche. (Temperatura máxima estimada: 30 °C).

• Medellín: Se esperan cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco generalizado, sin descartar algunas lloviznas en la noche (Temperatura máxima estimada: 30 °C).

• Tunja: Se pronostican cielo con nubosidad variada con posibles lloviznas en la tarde (Temperatura máxima estimada: 18 °C).

• Cali: Se estima cielo de parcial a mayormente cubierto. Son probables lluvias de ligeras finalizando la tarde y en horas de la noche (Temperatura máxima estimada: 33 °C).

• Popayán: Se espera cielo de parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco, con posibles lloviznas en la tarde (Temperatura máxima estimada: 26 °C).

Alertas vigentes

De acuerdo con el instituto, en total hay 540 municipios en algún nivel de alerta por incendios en las regiones Andina, Caribe y Pacífico. De estos, 284 municipios se encuentran en alerta roja destacándose los departamentos de Cundinamarca con 66 municipios, Tolima con 33 municipios y Cauca con 30 municipios.

Por otro lado, por deslizamientos hay 118 municipios en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Pacífico. De estos, 15 municipios presentan alerta roja, destacándose los departamentos de chocó con 6 municipios, Meta con 2 municipios y Norte de Santander con 2 municipios. En cuanto a las alertas por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas en Orinoco hay cinco rojas, quince 15 naranjas y 37 amarillas; en Caribe 18 naranjas y 10 amarillas; en Magdalena-Cauca: una roja, una roja puntual, cuatro naranjas, 13 amarillas y cuatro niveles bajos; en Pacifico 11 naranjas y nueve amarillas; y en Amazonas cuatro amarillas.

Sobre las alertas meteomarinas, el Ideam apuntó que en el mar Caribe colombiano persiste una alerta naranja por viento y oleaje sobre la parte oriental y alerta amarilla en los sectores central y occidental. En la zona suroccidental, además, hay alerta amarilla por tiempo lluvioso.

Por otro lado, en el océano Pacífico colombiano se mantienen tres alertas naranjas por pleamar hasta el 05 de agosto para toda la cuenca. También hay alertas amarillas por viento y oleaje en los sectores sur y centro del Pacifico, y sobre la parte central por tiempo lluvioso.

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