Huracán Melissa alcanza la máxima categoría de peligro y pone en alerta a Jamaica y Cuba

El huracán Melissa se fortaleció durante la madrugada de este lunes y alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la más alta en la clasificación de ciclones tropicales, anunció en las últimas horas el Centro Nacional de Huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del gobierno de Estados Unidos. Con vientos máximos sostenidos de 260 km/h, el fenómeno se aproxima lentamente a Jamaica, donde se espera que toque tierra entre la noche de este lunes y la madrugada del martes, provocando marejadas ciclónicas, lluvias torrenciales e inundaciones que podrían ser devastadoras.

De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el huracán se encuentra al sur de Jamaica, moviéndose hacia el oeste (en el informe de las 5:00 a. m.) y se espera que luego haga un giro hacia el noroeste y el norte, para posteriormente dirigirse al noreste, es decir, hacia Cuba y las Bahamas, alejándose del norte de Suramérica y, por tanto, de Colombia. Sin embargo, las autoridades colombianas mantienen todavía las recomendaciones para los departamentos de esa zona del país, incluyendo La Guajira.

Por otro lado, las autoridades de Jamaica y Cuba han emitido advertencias de huracán, mientras que el gobierno de las Bahamas activó alertas para su zona central y sudoriental, así como para las Islas Turcas y Caicos. Haití también se mantiene bajo advertencia.

Preparativos urgentes ante un huracán “potencialmente catastrófico”

El NHC advirtió en su último reporte que las condiciones de tormenta tropical ya se sienten en Jamaica y que los vientos destructivos de huracán comenzarán a intensificarse durante la noche. En las zonas montañosas y laderas barloventas, las ráfagas podrían superar en hasta un 30% los valores registrados a nivel del mar.

Melissa podría dejar entre 380 y 760 milímetros de lluvia en Jamaica y hasta 1.000 milímetros en zonas puntuales, generando inundaciones súbitas y deslizamientos de tierra de gran magnitud, alerta la entidad. En el sur de Haití y el este de Cuba, las precipitaciones podrían alcanzar entre 250 y 500 milímetros, también con riesgo de aludes y crecidas.

La marejada ciclónica se perfila como otro de los grandes peligros. En la costa sur de Jamaica, el nivel del mar podría elevarse entre 2,7 a 4 metros sobre lo habitual, acompañado de olas grandes y destructivas. Un fenómeno similar podría afectar el sureste de Cuba entre el martes y el miércoles, con alturas de hasta 9 pies.

Trayectoria prevista y zonas en riesgo

Los pronósticos indican que Melissa girará lentamente hacia el noroeste y luego al norte durante las próximas horas, antes de acelerar hacia el noreste a partir del martes. De mantenerse esta trayectoria, el ojo del huracán cruzará cerca o sobre Jamaica esta noche, impactará el sureste de Cuba el martes por la noche y alcanzará el sureste de las Bahamas el miércoles. Aunque se prevén fluctuaciones en su intensidad, el sistema podría mantener fuerza de huracán mayor durante su paso por el Caribe occidental y central.

El NHC reiteró que los habitantes de las zonas bajo advertencia deben concluir de inmediato los preparativos para proteger vidas y propiedades. Las autoridades locales exhortaron a la población a seguir las instrucciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios ante el inminente deterioro de las condiciones meteorológicas.

