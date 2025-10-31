Logo El Espectador
Ambiente
Huracán Melissa fue más potente debido al cambio climático, ¿por qué?

Un análisis pionero sobre el huracán Melissa, el más potente que ha azotado Jamaica desde que existen registros, mostró cómo el cambio climático está incrementando la intensidad y la probabilidad de estos eventos.

Redacción Ambiente
31 de octubre de 2025 - 06:20 p. m.
Paso del huracán Melissa en Santa Cruz (Jamaica). EFE/ Orlando Barría
Foto: EFE - Orlando Barría

El 28 de octubre de 2025 será una fecha que difícilmente olvidarán los jamaiquinos. Ese día el huracán Melissa tocó tierra en la isla con vientos que alcanzaban hasta los 297 km/h. Los países vecinos (Haití y República Dominicana) ya habían sido afectados por la tormenta que rápidamente se convirtió en huracán de categoría 5 (la máxima), mientras que Cuba, la Bahamas y otros países del norte del Caribe se preparaban para la llegada de Melissa

En Jamaica, de manera preliminar, se estima que los daños directos a los bienes físicos...

Por Redacción Ambiente

Javier Olaya(19361)Hace 50 minutos
¿Cómo que por qué? Pues el Petro. ¿Quién más podría ser?
