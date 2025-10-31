Huracán Melissa fue más potente debido al cambio climático, ¿por qué?

Paso del huracán Melissa en Santa Cruz (Jamaica). EFE/ Orlando Barría Foto: EFE - Orlando Barría

El 28 de octubre de 2025 será una fecha que difícilmente olvidarán los jamaiquinos. Ese día el huracán Melissa tocó tierra en la isla con vientos que alcanzaban hasta los 297 km/h. Los países vecinos (Haití y República Dominicana) ya habían sido afectados por la tormenta que rápidamente se convirtió en huracán de categoría 5 (la máxima), mientras que Cuba, la Bahamas y otros países del norte del Caribe se preparaban para la llegada de Melissa

En Jamaica, de manera preliminar, se estima que los daños directos a los bienes físicos...