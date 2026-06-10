Lanzan aplicación para consultar el pronóstico climático de Colombia en tiempo real

Ideam en tu Mano, la nueva aplicación para consultar el clima de Colombia. Foto: Ideam

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó este miércoles, 10 de junio, la aplicación “IDEAM en tu Mano”, una herramienta que le permitirá a las personas consultar los pronósticos y alertas hidrometeorológicas en tiempo real.

Según la entidad, a través de la aplicación disponible para celulares, las personas podrán encontrar información sobre temperatura, precipitaciones, humedad, viento y presión atmosférica, así como acceder a las alertas relacionadas con deslizamientos de tierra, amenaza por incendios de la cobertura vegetal, inundaciones y otros eventos asociados a las condiciones climáticas y ambientales del país. Además, tiene mapas interactivos con información geográfica.

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La aplicación es de acceso gratuito, se puede descargar desde cualquier dispositivo móvil (iOS y Android), y tiene cobertura para todas las regiones y municipios de Colombia.

“Con esta nueva herramienta fortalecemos la democratización del acceso a la información oficial, facilitamos la prevención y apoyamos la toma de decisiones de comunidades, autoridades, sectores productivos y ciudadanos”, indicó en sus palabras la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto.

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La aplicación fue desarrollada con el apoyo del Instituto Meteorológico de Finlandia (FMI), en el marco de la cooperación técnica entre Colombia y Finlandia, para fortalecer los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos del país y acercar la información científica a la ciudadanía mediante herramientas innovadoras.

“Esta aplicación es un ejemplo tangible de cómo la cooperación entre Finlandia y Colombia, a través del Instituto Meteorológico Finlandés y el Ideam, transforma el conocimiento científico en beneficios concretos para la sociedad y contribuye a un desarrollo más sostenible e inclusivo”, dijo Eija Rotinen, la Embajadora de Finlandia en Colombia.

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