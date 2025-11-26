Inauguran comunidad energética con firmantes de paz en La Guajira

La infraestructura cuenta con una planta solar que integra una mini granja de 1 megavatio (MW) y un sistema de baterías de 6,2 megavatios-hora (MWh). Foto: Minenergía

Este 26 de noviembre, el Gobierno Nacional, en alianza con la República de Corea, inauguró la primera comunidad energética de paz de La Guajira. El proyecto, denominado Sol de Perijá y ubicado en el corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca, cuenta con una planta solar que integra una mini granja de 1 megavatio (MW) y un sistema de baterías de 6,2 megavatios-hora (MWh).

Según comunicó el Ministerio de Minas y Energía, más de 200 familias firmantes de paz del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Pondores se verían beneficiadas por la iniciativa, que se entregará formalmente en 2026. “Este proyecto tiene un significado alrededor de la paz muy importante para esta zona y para el país, y queremos agradecer al Gobierno coreano por esta importante apuesta de cooperación”, aseguró el jefe de cartera, Edwin Palma. “Adicionalmente, es un ejemplo de la energía como un modo de desarrollo social ascendente que genera paz”.

Cabe mencionar que el convenio fue suscrito por el Minenergía, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), la empresa GECELCA y el Instituto Coreano para el Avance de la Tecnología (KIAT). La República de Corea hizo una donación de USD 8,49 millones para el proyecto.

Sol de Perijá, además, cuenta con un sistema de almacenamiento en batería que permite conservar la energía generada durante el día y utilizarla en horas sin sol, con el fin de garantizar un suministro “continuo, confiable y menos dependiente de fuentes fósiles”. El sistema, además de mejorar la estabilidad de la red y optimizar los costos, también da paso a una gestión eficiente de excedentes.

Lo anterior, según el Minenergía, permitirá su comercialización y la generación de nuevos ingresos para la comunidad. “La energía limpia se convierte en un pilar estratégico para el desarrollo económico local y la sostenibilidad de sus iniciativas de reincorporación”, subrayó la cartera.

En suma, a través del diplomado Transición Energética Justa para la Paz, impulsado por la Universidad de La Guajira, el SENA Regional Guajira, Universidad Tecnológica de Pereira, entre otras instituciones, los habitantes del corregimiento se capacitan en instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y de Baterías. De ese modo, la comunidad puede adquirir las habilidades técnicas para operar, administrar y mantener esta infraestructura energética.

“Con este proyecto debemos apropiarnos y pensar que esta es una empresa que generará nuevos empleos. Además, aprender sobre energía nos motiva a cuidarla y hacer buen uso de ella para el beneficio de todos”, dijo Margarita Vázquez Vargas, firmante de paz e integrante de la comunidad.

