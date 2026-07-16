Incendio en la Vía Parque Isla de Salamanca ya afecta cerca de 30 hectáreas, alerta Parques

Incendio en la Vía Parque Isla de Salamanca ya afecta 30 hectáreas y podría extenderse hasta 100, alertó Parques Nacionales. /Parques Nacionales Naturales Foto: Parques Nacionales Naturales

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Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que mantiene activado el Sistema de Gestión del Riesgo para atender un incendio forestal que se registra en la Vía Parque Isla de Salamanca, donde una brigada de guardaparques trabaja para controlar la emergencia.

Según la entidad, las labores se apoyan en monitoreo satelital con el fin de anticipar el comportamiento del incendio y facilitar la toma de decisiones. De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia se desarrolla bajo condiciones climáticas extremas, con temperaturas superiores a los 48 °C, una línea de fuego de entre 500 y 600 metros y una afectación cercana a 30 hectáreas. Parques Nacionales advirtió que, de no lograrse contener el avance de las llamas, el incendio podría comprometer hasta 100 hectáreas del área protegida.

La Vía Parque Isla de Salamanca hace parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales y está ubicada en el Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, en Magdalena, entre los municipios de Sitionuevo y Pueblo Viejo. Con una extensión de 56.200 hectáreas, alberga ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad y ha recibido reconocimientos internacionales por la importancia ecológica del mosaico de manglares, cuerpos de agua y otros hábitats que conforman este complejo ambiental.

La entidad destacó que los guardaparques continúan atendiendo la emergencia de manera inmediata, pese a las condiciones climáticas adversas, y aseguró que las acciones para enfrentar este tipo de eventos también requieren intervenir las causas que los originan.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades departamentales, distritales y municipales, así como a la Fuerza Pública, para reforzar las acciones de prevención y el control de las actividades que generan incendios forestales. Parques Nacionales invitó a la ciudadanía, especialmente durante la actual temporada de incendios, a evitar las quemas, la caza y el tránsito por senderos no autorizados dentro de las áreas protegidas.

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