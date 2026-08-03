Incendio forestal en Santander deja cerca de 50 hectáreas afectadas

Desde la Gobernación de Santander se pidió el apoyo de un helicóptero para acelerar el control de la conflagración. Foto: Gestión del riesgo Santander.

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En la mañana de este lunes, 3 de agosto, se está llevando a cabo un comité oficial entre diferentes organismos y entidades locales y nacionales para evaluar la magnitud de un incendio reportado en el municipio de Charta, en Santander. El objetivo de la reunión también es definir las medidas para mitigar la emergencia.

De acuerdo con el último reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD), la conflagración se registra en la vereda Pantanos, y es atendida en un operativo liderado por el Cuerpo de Bomberos de Matanza. Según cifras oficiales, se estima que han sido afectadas entre 50 y 60 hectáreas de cobertura vegetal.

“La respuesta es coordinada desde la Sala de Crisis de la OGRD, en articulación con el CMGRD. En las labores participan cerca de 50 personas, entre bomberos de Matanza, Tona, Vetas, Suratá, Bucaramanga, la Brigada del Acueducto Metropolitano, Policía Nacional y comunidad”, indicó la OGRD, a través de su cuenta de X.

Según informó el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Bucaramanga, por el momento, al sitio se han desplazado cuatro unidades de bomberos para atender la conflagración, que inició hacia las 6:00 p.m. del pasado sábado, y que ha afectado principalmente una zona de bosque de pino, así como otros ecosistemas de la zona.

“Cuatro unidades bomberiles, equipadas con rastrillos, bombas de espalda y batefuegos, apoyan el trabajo conjunto con los cuerpos de bomberos voluntarios de Matanza, Charta y Vetas, uniendo esfuerzos para proteger la vida, el territorio y los recursos naturales”, indicó el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, a través de sus redes sociales.

Debido a la magnitud de la situación y a las limitaciones para acceder al área, desde la Gobernación de Santander se informó que se solicitó ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) el apoyo de helicópteros con sistema Bambi Bucket, con el fin de reforzar las operaciones y acelerar el control de la emergencia.

En entrevista con Blu Radio, Mónica Avellaneda, directora de este organismo de socorro, aseguró que “cuatro unidades bomberiles salieron en apoyo, en la medida en que el incendio ha venido creciendo y requiere ser controlado lo más pronto posible. No pudimos enviar un carrotanque porque nos informaron que por la vía no puede ingresar. Por eso el personal se desplazó en una camioneta con bombas de espalda, oxígeno y las demás herramientas necesarias para atender la emergencia”.

Frente a las posibles causas de la conflagración, el alcalde del municipio, Andelfo Porrila, le aseguró a Noticias Caracol, que en la zona se identificó una tala de varias hectáreas, en la que, al parecer “metieron candela para arreglar un cultivo y se salió de control”.

Como señaló el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, el incendio ocurre en una zona de influencia de Santurbán. “Hacemos un llamado urgente a Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Gobernación de Santander y demás autoridades para ayudar a controlar esta emergencia”.

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