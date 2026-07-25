Incendio forestal en zona rural de Palmira, Valle del Cauca, lleva más de 12 horas

El incendio ocurre en la vereda Carrizal. Ya hay bomberos en el lugar. Foto: Tomada de X

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En zona rural de Palmira, en la vía que conduce desde ese municipio hacia El Cerrito, se registra desde ayer un incendio forestal que ha consumido parte de la vegetación que se encuentra en el lugar.

En vídeos publicados en redes sociales se aprecia la magnitud de la conflagración, que fue reportada desde hace más de 12 horas. El incendio ocurre en una zona conocida como Chinche Viejo, en la vereda Carrizal.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira confirmó a El Espectador que ya se encuentran en la zona adelantando labores para controlar el fuego y que se espera contar con un parte oficial en las próximas horas. También se encuentran en el sitio bomberos del municipio de El Cerrito.

Hasta el momento, no se conocen datos sobre el impacto de este incendio. Tampoco se conoce si ha habido personas o viviendas afectadas. La Alcaldía de Palmira no ha emitido pronunciamientos por medio de sus canales oficiales de comunicación.

La falta de lluvias en el Valle del Cauca

Hace pocos días, en un comunicado sobre los malos olores que se reportan en Cali en varias partes cercanas a canales de agua en la ciudad, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca informó que se cumplían más de 40 días sin lluvias significativas en la zona del departamento que comprende Cali y Palmira.

Sin embargo, según el más reciente informe de alertas por amenaza de incendio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Palmira no figuraba entre los municipios del Valle del Cauca bajo amenaza de incendio forestal. Sí se encuentran Cali y Pradera, que limitan con Palmira.

Se espera que las autoridades emitan un parte oficial de las afectaciones por el incendio, mientras los organismos de socorro trabajan para contenerlo.

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