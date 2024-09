Incendios forestales activos se extienden por más de 13 mil hectáreas en Colombia

(Imagen de referencia) En total, a lo largo de septiembre, los incendios han afectado 19 mil hectáreas. Para ponerlo en perspectiva, esto corresponde a 168 veces el área del Parque Simón Bolívar en Bogotá. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Continúan los incendios forestales en Colombia. En la mañana de este martes 17 de septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que los incendios forestales activos en el país se extienden por más de 13 mil hectáreas del territorio nacional.

Según cifras oficiales, hay 12 incendios activos, los cuales se concentran en los departamentos de Tolima (6), Huila (4), Cauca (1) y Cundinamarca (1). En total, a lo largo de septiembre, los incendios han afectado 19 mil hectáreas. Para ponerlo en perspectiva, esto corresponde a 168 veces el área del Parque Simón Bolívar en Bogotá.

“Para contrarrestar esta amenaza, se trabaja con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el Ejército Nacional y la Policía Nacional. También, los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) están operativas para atender estas emergencias”, indicó la UNGRD, a través de un comunicado.

381 municipios del país se encuentran en algún nivel de alerta por incendios forestales, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM): 74 en alerta roja, 184 en alerta naranja y 123 en alerta amarilla. Del total de estos municipios, 212 están ubicados en la región Andina, 135 en el Pacífico y los 34 restantes se reparten entre la Amazonia, el Caribe y la Orinoquía.

Aunque el director nacional de la UNGRD, Carlos Carrillo, asegura que la actual situación “no está fuera de control” y destacó la respuesta que ha tenido el sistema de gestión del riesgo en Tolima y Huila, donde se concentran la mayoría de los incendios, sí reconoció que las capacidades son limitadas. En diálogo con este diario, Carrillo recordó que la mayoría de los cuerpos de bomberos en el país trabajan sin los equipos adecuados y de manera voluntaria, por lo que llamó la atención para que se invierta mayor dinero en estos cuerpos.

Pero, al director de la entidad encargada de gestionar la preparación y respuesta a las emergencias ocasionadas por eventos climáticos en el país, le preocupa otro asunto que ha pasado un poco desapercibido en las últimas semanas: el fenómeno de La Niña. La semana pasada, el IDEAM dio a conocer que existe un 71 % de probabilidad de que este fenómeno, que ocasiona lluvias por encima de los promedios históricos en gran parte del país, se configure entre septiembre y noviembre de este año.

En pocas palabras, dice Carrillo, la plata que se necesita para atender las emergencias que se generarán —inundaciones, deslizamientos, entre otras—, no alcanza. En sus cálculos, el país necesitaría entre 7 y 10 billones de pesos para hacerle frente a estos eventos. Pero la nación no cuenta con ese dinero, por lo que la UNGRD le pidió al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal por $700.000 millones que, hasta el momento, no ha sido respondida. Aun si La Niña, que se espera se extienda hasta el primer trimestre del próximo año, es débil, Carrillo es consciente de que el país no está preparado para los meses de lluvia que se avecinan.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜