Incendios en la Patagonia han arrasado con casi 12 mil hectáreas: aún hay dos puntos activos

La región más afectada por los incendios en la Patagonia argentina es Chubut. EFE/ Matías Garay Foto: EFE - Matías Garay

La emergencia en la Patagonia sigue sin ser controlada. Los incendios en esta zona del sur de Argentina ya han arrasado con 11.970 hectáreas de bosques y campos solo en Puerto Patriada, provincia de Chubut, donde se concentra el principal incendio. Según el más reciente reporte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), aún hay dos lugares donde las llamas siguen ardiendo: Puerto Patriada y Futaleufú, ambas en Chubut.

En otras zonas como el Lago Argentino, en Santa Cruz; y Alumine, en Neuquén los incendios fueron contenidos y en Bolsón, Río Negro; otra zona de Futaleufú, en Chubut; Bariloche; Languiñe; y Cushamen, fueron controlados y extinguidos, según el reporte de este lunes, 12 de enero.

En el punto más crítico (Puerto Patriada), hay 648 personas trabajando para controlar el incendio. Además, se ha dispuesto de dos aviones hidratantes, dos helicópteros, camiones, motobombas y de más herramientas para hacerle frente a la emergencia.

“Las condiciones meteorológicas recientes generaron una ventana de oportunidad: el descenso de la temperatura y las precipitaciones mejoran las perspectivas de trabajo en el terreno”, escribió la AFE.

El fuego en ese punto se identificó el 5 de enero en las cercanías de Puerto Patriada, una villa turística situada en una de las márgenes del lago Epuyén. La Fiscalía a cargo de la investigación determinó que el incendio se originó de forma intencional, mediante el uso de combustible.

Los otros dos focos en Chubut fueron controlados pero aún no extinguidos: uno en la zona de Loma de la Chancha y El Turbio -que arrasó 3.000 hectáreas- y otro en el área de El Engaño y Río Pico (5 hectáreas).

De acuerdo con la AFE, desde principios de diciembre y hasta los primeros días de enero, los incendios forestales devastaron más de 4.000 hectáreas de bosques y zonas residenciales en la Patagonia, incluidos sectores de algunos parques nacionales. La cifra permite entender la magnitud del incendio en Puerto Patriada, que solo en siete días ha arrasado con el triple de hectáreas de los registros que se tenían.

Algunos países como Chile han ofrecido ayuda a Argentina para hacerle frente a la emergencia. El presidente, Gabriel Boric, escribió en sus redes sociales: “En momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos”.

