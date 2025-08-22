Incendios forestales arrasan menos tierra, pero amenazan a más personas en el mundo

En las últimas décadas, a pesar de la disminución de la superficie quemada por incendios forestales, el número de personas expuestas aumentó en un 40 %. El crecimiento de asentamientos cerca a áreas propensas a estas conflagraciones explicaría gran parte de esta tendencia. Alejandro Martinez / AFP Foto: AFP - ALEJANDRO MARTINEZ

Un nuevo estudio publicado en la revista Science asegura haber hallado una paradoja en las dinámicas de los incendios forestales en las últimas décadas. Según sus nuevos datos, a pesar de un descenso del 26 % en la superficie total quemada entre 2002 y 2021, el número de personas expuestas a estos incendios aumentó en casi un 40 %.

“Nuestro trabajo demuestra que los incendios forestales son cada vez más frecuentes e intensos en las zonas pobladas”, indicó, en un comunicado, el coautor Matthew Jones, de la Universidad de East Anglia. “Estos cambios suponen un peligro para la vida, daños materiales y una amenaza para los medios de subsistencia”.

Como explica Bianca López, editora asociada de la revista Science, los autores del estudio “cuantificaron el número de personas expuestas a incendios forestales, es decir, las que viven en zonas que han ardido a escala mundial entre 2002 y 2021. Casi todo el aumento de la exposición se produjo en África, que representó más del 85% de todas las personas expuestas directamente a los incendios forestales durante el periodo de estudio”.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron datos de poblaciones y más de 18,6 millones de registros de incendios entre 2002 y 2021 para descubrir que unos 440 millones de personas en todo el mundo estuvieron expuestas a un incendio forestal que invadió su hogar durante este periodo. Para ponerlo en perspectiva, los autores apuntan a que la exposición humana a los incendios forestales aumentó en 7,7 millones de personas al año durante el periodo de estudio.

“La paradoja global de la disminución de la superficie quemada y el aumento de los impactos humanos que hemos descubierto se debe en gran parte a un creciente solapamiento entre los asentamientos humanos y los paisajes propensos al fuego”, explicó, a través de un comunicado, el coautor Amir AghaKouchak, profesor de ingeniería civil y ambiental de la UC Irvine.

De acuerdo con el estudio, América del Sur representó un 33,8 % del aumento de las personas expuestas a incendios forestales, mientras que América del Norte contribuyó con un 15,7 % a este crecimiento

En el caso de Colombia, los autores apuntan a que, entre 2002 y 2021, se registraron más de 50 mil personas expuestas a incendios forestales, lo que representó el 0,12 % de la población del país.

“A medida que el cambio climático intensifica el clima de incendios y las poblaciones mundiales siguen expandiéndose hacia zonas propensas a los incendios, la mitigación proactiva será cada vez más crítica para reducir el riesgo de futuras catástrofes por incendios forestales”, afirmó AghaKouchak, autor del estudio.

