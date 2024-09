Incendios forestales en Colombia: hay 9 activos y 3 que ya se controlaron

Imagen de referencia. El Tolima es el departamento más afectado, con cuatro incendios en los municipios de Cunday, Natagaima y Prado, de acuerdo con la UNGRD. Foto: Jose Vargas Esguerra

La atención a los incendios forestales en Colombia continúa. Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este martes 23 de septiembre se registran nueve incendios activos en los departamentos de Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.

El Tolima continúa siendo el departamento más afectado, con cuatro incendios en los municipios de Cunday, Natagaima y Prado, de acuerdo con la UNGRD. Le sigue el Valle del Cauca, donde se reportan dos incendios en Yotoco y Tuluá, y Nariño, con dos incendios en los municipios de Albán y El Contadero. En Huila, solo se registra un incendio en Aipe. Esto, según la entidad oficial, ha afectado un total de 6.707 hectáreas.

Hasta el momento, se han logrado controlar tres incendios en Bojacá (Cundinamarca), Timbío (Cauca) y Floresta (Boyacá). Para controlar los eventos restantes, la UNGRD dispuso cuatro aeronaves para labores de extinción. En tierra, se han desplegado 136 bomberos, 59 miembros del Ejército Nacional, 21 de la Policía Nacional, 7 de la Cruz Roja y 15 de la Defensa Civil Colombiana.

Hay más incendios forestales este 2024

Como lo contamos anteriormente en estas páginas, la UNGRD ya había alertado que los incendios forestales se han duplicado en 2024 en nuestro país. Según sus cifras, se han registrado más de 137.459 hectáreas a causa de estas emergencias. Desde el 1 de enero a al 17 de septiembre de 2024, Colombia ha registrado un total de 2.279 incendios forestales en 30 departamentos.

En lo corrido del año, Cundinamarca es el departamento más afectado con 485 incendios y 4.426,35 hectáreas dañadas, seguido por Huila, con 314 incendios afectando 16.192,8 hectáreas, y Antioquia, con 231 incendios en 3.463 hectáreas.

“El cambio de condiciones climáticas hacia un clima más seco y cálido propiciado por la variabilidad climática ha contribuido significativamente al aumento de las áreas afectadas”, indicó la UNGRD, sobre estas cifras.

Aunque el director nacional de la UNGRD, Carlos Carrillo, asegura que la actual situación “no está fuera de control” y destacó la respuesta que ha tenido el sistema de gestión del riesgo en Tolima y Huila, donde se concentran la mayoría de los incendios, sí reconoció que las capacidades son limitadas. En diálogo con este diario, Carrillo recordó que la mayoría de los cuerpos de bomberos en el país trabajan sin los equipos adecuados y de manera voluntaria, por lo que llamó la atención para que se invierta mayor dinero en estos cuerpos.

El director de la entidad, responsable de coordinar la preparación y respuesta a emergencias causadas por fenómenos climáticos en Colombia, tiene una preocupación que ha pasado un poco inadvertida en las últimas semanas: el fenómeno de La Niña. La semana pasada, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que hay un 71 % de probabilidad de que este fenómeno, que provoca lluvias por encima de los promedios históricos en gran parte del país, se manifieste entre septiembre y noviembre de este año.

Carrillo señala que el presupuesto necesario para atender las emergencias que vendrán, como inundaciones y deslizamientos, es insuficiente. Según sus estimaciones, el país requeriría entre 7 y 10 billones de pesos para enfrentar estos eventos. Sin embargo, Colombia no dispone de esos recursos, por lo que la UNGRD ha solicitado al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal de $700.000 millones, solicitud que aún no ha sido respondida. Incluso si La Niña se presenta de manera leve, como se prevé hasta el primer trimestre del próximo año, Carrillo reconoce que el país no está preparado para enfrentar los meses de lluvias que se aproximan.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜