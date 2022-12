Insectos voladores habrían disminuido en un 64 % desde 2004

Se trata de una de las más de 100 especies de insectos reportadas en el portal Naturalia en El Guaviare. Foto: Hugo Villegas

Cada verano se registra en el Reino Unido la cantidad de salpicaduras de insectos en las placas de los carros, por medio de una aplicación. El último informe sobre estos reportes, Bugs Matter, realizado por las organizaciones Buglife y Kent Wildlife Trust, encontró una disminución de insectos voladores con relación a 2021.

Al analizar los informes desde 2004, los investigadores llegaron a la conclusión de que estos insectos habrían disminuido en un 64 % desde entonces. (Lea: Colombia recibió los primeros recursos de cooperación internacional para la Amazonia)

Este informe coincide con otros estudios que dan cuenta de la disminución de insectos voladores en Europa. Una de las últimas investigaciones es Insects and recent climate change (Los insectos y el cambio climático reciente), publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2020, que muestra cómo el cambio climático ha disminuido la población de insectos en América, Europa y Nueva Zelanda, al punto que en las zonas más críticas podría perderse un tercio de todos los insectos en veinte años.

Para el informe del Reino Unido, los usuarios se inscriben en la aplicación Bugs Matter y registran los insectos salpicados en sus placas durante viajes en carro en el verano. Los trayectos bajo la lluvia y los viajes cortos quedan excluidos. Actualmente hay alrededor de siete mil voluntarios y en el verano de este año se analizaron 4140 viajes.

El informe muestra que hubo disminuciones continuas de 2021 a 2022 en Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. Sin embargo, en Escocia la disminución fue diferente: del 48,5 % en 2021 y del 40,3 % en 2022. (Lea: Incendios forestales dejaron nuevos récords de emisiones este año)

Según Andrew Whitehouse, de Buglife, “por segundo año consecutivo, Bugs Matter ha mostrado disminuciones potencialmente catastróficas en la abundancia de insectos voladores. Se requiere una acción urgente para abordar la pérdida de la diversidad y abundancia de insectos. Miraremos a nuestros líderes en Cop15 para tomar medidas decisivas para restaurar la naturaleza a escala, tanto para la vida silvestre como para la salud y el bienestar de las generaciones futuras”.

Para Evan Bowen-Jones, director de Kent Wildlife Trust, el trabajo con “científicos ciudadanos” contribuye a tener “una mejor imagen de la salud de nuestras poblaciones de insectos y ya estamos viendo algunos patrones preocupantes en los datos”. (Lea: Contrario a lo que se creía, los jaguares macho no son tan solitarios)

Sin embargo Bowen-Jones explica que aún es muy pronto para identificar si los datos de 2022 corresponden únicamente a la tendencia desde 2004 o si también están relacionados con el impacto de las temperaturas extremas en el verano de este año.

