Este es el primer museo experimental de biodiversidad de Colombia. Así puede ingresar

El Instituto Humboldt inauguró en Villa de Leyva, Boyacá, su nuevo museo experimental de biodiversidad. Se trata de Bioverso, el primero de su tipo en Colombia.

De acuerdo con la entidad, esta inauguración se da en el marco de la celebración de sus 30 años. El objetivo del museo, añadió en el comunicado, se centra en “transformar la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, permitiendo a visitantes y locales explorar la riqueza natural y cultural del país”.

Para ello, contará con experiencias inmersivas e interactivas que se articulan con elementos científicos, conocimiento local y arte. En esta primera fase, aclaró la entidad, se contó con el apoyo de la Alcaldía de Villa de Leyva, la Gobernación de Boyacá y los recursos del Sistema General de Regalías gestionados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Hernando García, director del Instituto Humboldt, aseguró en el comunicado que “en Bioverso diferentes sistemas de conocimiento se articulan y nos inspiran a entender y habitar Colombia de nuevas formas. Aquí, la biodiversidad no solo se observa: se siente, se escucha, se recorre y se transforma en preguntas, asombro y acción”.

Para quienes estén interesados en visitar este lugar, el Instituto informa que estará ubicado en el Claustro de San Agustín (Cra. 8 #15-08), y allí se podrán recorrer cuatro salas de exhibición con diversas exposiciones.

Una de ellas es la de Biofilia, la cual surgió tras una alianza del Instituto con el Parque Explora y otras seis instituciones. También está Huella de Bosque, del artista Germán Gómez, en alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Otra exposición es Memorias del Suelo, que es gráfica y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente.

Además de las exposiciones, el museo cuenta con una serie de muestras de colecciones biológicas del Instituto y el Banco de Imágenes Ambientales. También se podrá asistir a recorridos, talleres, conversatorios o clubes de ciencias.

De acuerdo con la entidad, la entrada a Bioverso serán gratuitas por tiempo limitado. El museo operará de jueves a sábado, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.; domingos y lunes festivos, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. En cuanto a los recorridos programados, se realizarán de miércoles a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Si quiere mayor información, puede consultar este enlace.

