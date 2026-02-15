En Montería, el agua volvió a cobrar lo que le quitamos

En Montería decretaron toque de queda nocturno en varios sectores de la ciudad. Foto: Alcaldía Montería

En Montería y Córdoba el agua no solo se lleva muebles y recuerdos, sino también deja al descubierto nuestra fragilidad institucional. Las inundaciones de estos días, disparadas por un frente frío atípico que descargó en menos de 24 horas lluvias equivalentes a un mes, nos recuerdan que, cuando el clima aprieta, el agua siempre gana.

Con acciones que en varios casos parecieron improvisadas durante las últimas semanas, volvió a quedar claro que en mi tierra natal la gestión del riesgo se activa casi exclusivamente para atender el desastre, no...