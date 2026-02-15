Logo El Espectador
En Montería, el agua volvió a cobrar lo que le quitamos

Entre los barrios donde crecí, en la margen izquierda del río Sinú, en Montería, la imagen es repetida: familias evacuando con lo indispensable ante el miedo a perderlo todo. ¿La solución? A mediano y largo plazo: prevenir, que significa aceptar que el río necesita territorio.

Ronald Ayazo*
15 de febrero de 2026 - 01:06 p. m.
En Montería decretaron toque de queda nocturno en varios sectores de la ciudad.
Foto: Alcaldía Montería

En Montería y Córdoba el agua no solo se lleva muebles y recuerdos, sino también deja al descubierto nuestra fragilidad institucional. Las inundaciones de estos días, disparadas por un frente frío atípico que descargó en menos de 24 horas lluvias equivalentes a un mes, nos recuerdan que, cuando el clima aprieta, el agua siempre gana.

Con acciones que en varios casos parecieron improvisadas durante las últimas semanas, volvió a quedar claro que en mi tierra natal la gestión del riesgo se activa casi exclusivamente para atender el desastre, no...

Por Ronald Ayazo*

Cordillerano(64187)Hace 6 minutos
¿Autoridades ambientales? ... ¿las CARs?. No nos engañemos más!! ni estas "Corporaciones" ni a los gobiernos locales les interesa y menos preocupa la problemática desatada por ellos mismo. Eso de "el país lleva décadas reconociendo el problema en el papel, pero no logra ejecutarlo en el territorio" se sabrá siempre, dado que el territorio tiene dueños y no son los damnificados de los inviernos ...
humberto jaramillo(12832)Hace 9 minutos
¿Los cordobeses no están en mora de aplicar una especie de plan Lilienthal como el que se hizo en el Valle del Cauca a mediados del siglo pasado? El Valle está lleno de jarillones por todo el departamento desde el sur hasta el municipio de La Paila.
Rafael Ariza(bq8wy)Hace 30 minutos
Totalmente de acuerdo. Debemos pasar del enfoque de reparar o pagar el daño, a prevenirlo para que, en lo posible, no suceda. Eso es realmente gestionar el riesgo. Cuesta, pero es la decisión correcta y responsable con la gente y con la naturaleza.
  • humberto jaramillo(12832)Hace 8 minutos
    Eso se hizo en el Valle del Cauca hace 75 años...
MisterH(73471)Hace 1 hora
Además de comprar comprar congresistas para que pasen las nefastas reformas de la tragedia histórica, ¿qué más ha hecho la UNGRD?
