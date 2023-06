Islandia suspende su polémica caza anual de ballenas

Imagen de una "Balaenoptera physalus". Foto: Cephas - Wikimedia Creative commons

El Gobierno de Islandia sorprendió esta semana con una decisión inesperada. El ministro de Alimentos, Svandis Svavarsdottir, anunció que, al menos, hasta agosto de este año, suspenderá la caza de ballenas, una controversial práctica que ha sido criticada por activistas.

La razón, según explicó, tiene que ver con los resultados de un informe que había encargado el Gobierno para evaluar la caza de ballenas. El documento, al parecer, evidenció que la práctica no está cumpliendo con la Ley de Bienestar Animal de ese país.

“Si el gobierno y los concesionarios no pueden garantizar los requisitos de bienestar, estas actividades no tienen futuro”, dijo el ministro al diario inglés The Guardian. (Lea Este es el primer video de una ballena amamantando a su cría en Colombia)

En términos un poco más específicos, lo que se encontraron los autores del informe es que la matanza de los animales está llevando mucho tiempo. Una de las pruebas fue un video en el que muestran cómo una ballena es cazada durante unas cinco horas.

Varias organizaciones que critican la caza, celebraron la decisión. Humane Society International, por ejemplo, aseguró que esta medida constituye un “hito en la conservación de las ballenas”.

“No existe una forma humana de matar una ballena en el mar, por lo que instamos al ministro a que haga de esto una prohibición permanente”, dijo el director ejecutivo de Humane Society International para Europa, Ruud Tombrock, al medio británico.

“Las ballenas ya enfrentan tantas amenazas graves en los océanos por la contaminación, el cambio climático, el enredo en redes de pesca y las colisiones con barcos, que poner fin a la cruel caza comercial de ballenas es la única conclusión ética”, afirmó.

Islandia, junto con Japón y Noruega, son los países que aún continúan cazando ballenas pese a las críticas. En el caso islandés, había una autorización para capturar 209 rorcuales comunes (Balaenoptera physalus), unos cetáceos que pueden llegar a medir hasta 20 metros. La cuota también permitía capturar 217 rorcuales menores.

Sin embargo, en este momento solo una empresa llamada Hvalur tenía licencia para cazar y vence en 2023.

