Pava vuelve a dirigir la UNGRD: estos serán sus retos ante el fenómeno de El Niño

Javier Pava. Foto: UNGRD

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Tras la salida de Carlos Carrillo de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el presidente Gustavo Petro designó a Javier Pava Sánchez como director encargado de la entidad.

Se trata, de hecho, de un regreso de Pava a la UNGRD, quien fue el primer director de la entidad durante el actual gobierno. Según indicó el funcionario, ahora su prioridad será avanzar en las medidas para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño en Colombia, que se presentaría durante el segundo semestre de 2026.

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“Hay poco tiempo y tenemos que revisar en qué avanzaron los planes de acción que se diseñaron en su momento para enfrentar el fenómeno de El Niño y continuar atendiendo a las familias que resultaron afectadas por el Frente Frío que afectó a ocho departamentos del país”, indicó Pava, a través de un comunicado.

Pava es especialista en Evaluación del Riesgo y Prevención de Desastres, además de magíster en Planeación Territorial y Dinámicas de Población, y cuenta con experiencia en el sector, en el que lideró la creación del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

“Otra de las prioridades del nuevo director será darle continuidad a la ejecución del Plan de Recuperación Temprana para los ocho www.gestiondelriesgo.gov.co departamentos afectados por el frente frío, con inversiones superiores a los COP 8,7 billones”, precisó la UNGRD, a través de un comunicado.

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El nuevo director de la UNGRD asumirá el cargo durante la recta final del gobierno de Gustavo Petro, que irá hasta el próximo 7 de agosto de 2026.

¿Cuáles son los posibles impactos del fenómeno de El Niño en Colombia?

En la rueda de prensa de este viernes, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que las regiones más afectadas por este fenómeno serán el Caribe, el Pacífico y la Andina.

Los datos del más reciente Estudio Nacional del Agua (ENA) apuntan a que en Colombia los departamentos y regiones más afectadas por desabastecimiento hídrico por los periodos de sequía en Colombia han sido históricamente Bolívar, Córdoba, La Guajira y Sucre, aunque en esta lista, con menor intensidad, también se encuentran Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y, entre otros, Tolima. Las zonas hidrográficas donde se identificó, según se lee en el informe, el mayor número de eventos de sequía corresponden a la zona de Orinoco-Directos, Tomo, Meta, Vichada, Guaviare, Sinú y Caribe-La Guajira.

“En el último estudio eran casi 300 municipios en riesgo de desabastecimiento en época seca, pero eso puede variar; ya estamos preparando una actualización. Es probable que aumente ese número de municipios en el país”, le indicó, hace unos meses, a este diario la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry.

El fenómeno de El Niño podría llegar al país en un momento en el que se han acumulado diferentes fenómenos meteorológicos atípicos. “Estamos en un momento de crisis climática muy compleja”, añadió la directora del Ideam.

Uno de esos fenómenos ocurrió a inicios de 2026, con la llegada de un frente frío que causó un incremento en las precipitaciones durante enero y febrero, que son meses caracterizados por tener pocas lluvias.

Lo contrario ha ocurrido durante los meses de marzo, abril y mayo, que son meses caracterizados por tener más lluvias. Durante este período, se han registrado temperaturas anómalas en varias regiones, principalmente en el Caribe, y lluvias por debajo de lo esperado.

Esto ha llevado, según explicó Echeverry, “las cuencas no están en bajos niveles, pero sí están en descenso”. En este escenario, el fenómeno de El Niño llegará a “superponerse” con estos otros fenómenos atípicos que se han registrado durante el año.

Por esto, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que “estamos invitando a tomar medidas complementarias, más allá de lo energético”. Sin embargo, las tres autoridades fueron claras durante la rueda de prensa en que, más allá de los lineamientos que dé el Gobierno nacional, las decisiones de preparación y mitigación de los efectos en el abastecimiento de agua y energía estarán a cargo de autoridades locales.

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