Kanzi, el famoso bonobo que hablaba con símbolos, fallece a los 44 años

Kanzi fue un bonobo extraordinario conocido por su inteligencia y capacidad para comunicarse con los humanos mediante el uso de un tablero de lexigramas. Nació el 28 de octubre de 1980 y vivió en Ape Initiative, un centro de investigación en Des Moines, Iowa. /Wikipedia - Creative Commons Foto: Wikipedia - Creative Commons

Kanzi, el famoso bonobo conocido por su inteligencia y capacidad para comunicarse con los humanos mediante el uso de un tablero de lexigramas, murió la tarde del pasado 18 de marzo de 2025, a la edad de 44 años. “Estamos esperando los resultados de la necropsia y les mantendremos informados cuando tengamos más información. Kanzi se mostró feliz y normal ese día, sin mostrar ningún signo de malestar ni enfermedad. Buscó su desayuno y pasó la mañana persiguiendo a Teco por la torre”, reportó en un comunicado Ape Initiative, un centro de conservación e investigación en Iowa (Estados Unidos) donde al animal vivía desde 2004.

Kanzi nació el 28 de octubre de 1980. Cuando era joven, recuerda la organización, los investigadores intentaban enseñarle lenguaje humano a su madre adoptiva, Matata. Para sorpresa de los científicos, Kanzi no solo aprendió rápidamente a usar símbolos abstractos, sino que también comprendía el inglés hablado. “Utilizaba un tablero de lexigramas con cientos de símbolos, lo que le permitía expresar sus deseos y necesidades con precisión”. Un tablero de lexigramas es una herramienta de comunicación que utiliza símbolos visuales llamados lexigramas para representar palabras o conceptos. Estos tableros permiten a los primates, como los bonobos y chimpancés, comunicarse con los humanos sin necesidad de lenguaje hablado.

Cada lexigrama es un símbolo abstracto que no tiene una relación directa con la palabra que representa, pero que los animales pueden aprender a asociar con objetos, acciones o ideas. Los tableros suelen contener decenas o incluso cientos de estos símbolos organizados en una cuadrícula, y los primates pueden señalar o presionar los lexigramas para formar frases o expresar deseos. Kanzi fue capaz de comunicarse con humanos a través de un tablero con más de 300 símbolos.

“Su entusiasmo por interactuar con los humanos, su pasión por resolver problemas y su amor por la comida hicieron de Kanzi un bonobo único y lleno de carisma. Gracias a él, tuvimos una ventana al mundo de nuestros parientes más cercanos, y su legado seguirá vivo a través de las enseñanzas sobre su especie y la nuestra”, recuerda Ape Initiative. Los investigadores no saben, hasta ahora, las razones de la muerte del animal. “Al examinarlo, Kanzi no tenía latidos ni signos de respiración. Aunque no sabremos la causa de la muerte hasta que recibamos los resultados de la necropsia, Kanzi estaba siendo tratado por una enfermedad cardíaca y participaba en ECG regulares y monitoreo de presión arterial”, reportan desde la organización.

Kanzi fue nombrado como “embajador” de su especie y su vida fue documentada en numerosos medios, incluyendo TIME Magazine, National Geographic y The New York Times. “Kanzi será profundamente extrañado por todos los que lo conocieron, incluidos los miembros del equipo de Ape Initiative y las innumerables personas cuyas vidas tocó a lo largo de su increíble trayectoria. Su legado seguirá inspirando a las futuras generaciones a valorar y proteger a estos asombrosos animales. Por todo lo que hiciste por el mundo y por los bonobos, gracias, Kanzi”.

