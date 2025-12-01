La ANLA le dio vía libre a dos proyectos para la transición energética en Córdoba

Viabilizar proyectos de energía renovable se ha convertido una de las prioridades del Gobierno, con el fin de alcanzar las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Foto: ANLA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entregó dos licencias ambientales para proyectos de energía en Córdoba. Se trata de un parque solar y una línea de transmisión de energía, proyectos claves para la transición energética en el país.

El parque solar Aries, que se encuentra entre Chinú y Sahagún, Córdoba, tendrá la capacidad de generar 175 megavatios, suficientes para abastecer alrededor de 200.000 personas. El proyecto se sumaría a los más de 3.000 megavatios que el país ya produce a partir de energía solar, una fuente de energía que se ha convertido en la prioridad del Gobierno.

Además de la infraestructura del parque solar, la licencia ambiental también incluye zonas de compensación ambiental y sociales, de acuerdo con los impactos planteados para el proyecto.

“La decisión de otorgar la licencia se adoptó tras una evaluación técnica, ambiental y social del estudio de impacto ambiental, mediante el cual se verificó que el proyecto aplica medidas adecuadas para prevenir, mitigar y compensar impactos ambientales, con especial énfasis en la protección del recurso hídrico, el manejo de suelos, la conservación de la biodiversidad y la restauración ecológica”, dijo la ANLA en un comunicado.

La segunda licencia se entregó a la Sahagún 2, el proyecto con el que la empresa de servicios públicos Celsia piensa construir una línea de transmisión de energía que abarca a Sahagún, Ciénaga de Oro y Pueblo Nuevo.

Con un total de 8,7 kilómetros, la línea de transmisión cuenta con 23 torres metálicas y 23 torres preliminares. Además de la interconexión a través de los tres municipios, el proyecto contempla la construcción de accesos vehiculares en algunas de sus zonas de influencia.

“Estos proyectos reflejan el compromiso del país con una transición energética responsable, que impulsa el aprovechamiento de fuentes limpias sin perder de vista la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades locales”, afirmó Irene Vélez, directora de la ANLA y ministra (e) de Ambiente, en el comunicado.

