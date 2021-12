“La apuesta es hacia energías limpias y no convencionales”: Minambiente

El proyecto de ley fue aprobado en plenaria de Cámara el miércoles 1 de diciembre. Se discutirá en Senado. Foto: Ministerio de Ambiente

El proyecto de ley de acción climática es uno de los más importantes para que Colombia pueda enfrentar esta crisis. En palabras sencillas, su objetivo es aterrizar grandes promesas que ha hecho el Gobierno, como buscar la carbono neutralidad para 2050 o reducir las emisiones de efecto invernadero en un 51% a 2030, dándoles un marco legal. Sin embargo, tras ser radicado en Congreso por el Ministerio de Ambiente y a través de los debates, los congresistas hicieron algunas proposiciones que alertaron al sector.

Una de las que más llamó la atención fue la presentada por el representante César Lorduy (Cambio Radical), en la que se decía que en la flota de los municipios diferentes a la categoría 1 o especiales se debía priorizar el gas como fuente energética. Aunque se trata de algo que ya está determinado por otra ley aprobada y vigente, la Ley de Masificación de Gas, la idea generó molestias en el sector, ya que el proyecto de ley de acción climática radicado cambiaba este escenario y buscaba darle prioridad a fuentes más limpias y no convencionales.

Aunque la proposición no se aprobó, y quedó solo como constancia, sí dejó un mal sabor y, para algunos, la duda de que pueda revivir en el último debate que se podría dar hoy en plenaria de Senado.

Nicolás Galarza, viceministro de Ambiente, aclara en entrevista con El Espectador que la postura del Gobierno sigue siendo priorizar fuentes de energía limpia y no convencionales por encima del gas.

¿Como Ministerio de Ambiente —que radicó el proyecto de ley de acción climática— comparten la percepción de algunos expertos que se le podrían colgar algunos micos en Congreso?

No, porque no se han aceptado. Hay que aclarar que el Congreso es autónomo y si bien hay iniciativas de Gobierno en la que trabajamos articulados, los congresistas autónomamente pueden hacer proposiciones que son aceptadas o no. Esto requiere, claro, de trabajos y consensos. Por esto hay que aclarar que, a hoy, estas iniciativas no hacen parte del proyecto de la ley, ya pasado plenaria de Cámara. Hemos hecho unas mesas de trabajo y, de nuevo, a hoy eso no hace parte del proyecto de ley de acción climática. Si hubiésemos estado de acuerdo, en su momento, con esas proposiciones, las habríamos aceptado, pero no han contado con el aval del Gobierno. Y por eso esas proposiciones ya no hacen parte del proyecto de ley.

¿Ven posibilidad de que revivan en el debate en Senado?

El Gobierno no tiene control en Congreso, es importante aclarar. Es posible que, en su autonomía, algún congresista lo vuelva a presentar, pero la posición del Gobierno no ha cambiado y no va a cambiar. La apuesta es por tener una transición energética hacia energías limpias, hacia fuentes renovables no convencionales. Eso es lo que está en el proyecto de ley desde su primera ponencia, cuando se radicó.

El representante César Lorduy, cuando aclaró en plenaria que dejaba solo como constancia su proposición sobre priorizar el gas para los vehículos, también dijo que se haría una mesa con el Ministerio de Ambiente, el de Minas y Energía y el de Transporte para explorar alternativas. ¿Qué se ha hablado en esta mesa?

Sí, los equipos técnicos hemos venido trabajando de manera muy intensa en los últimos días, justamente logrando acomodar y generar toda la claridad necesaria entorno al proyecto de ley y al artículo en cuestión para que se prioricen las energías limpias. El gas es una energía de bajas emisiones y ayuda, pero para el Gobierno es claro que nuestra apuesta es por energías completamente limpias y por fuentes de energía renovable no convencionales.

¿Entonces no estarían de acuerdo con que eventualmente se vuelva a proponer o revivir la idea de que el 30% de la flota de vehículos sea a gas? ¿Lo ven como algo en contra del propósito de la acción climática?

Lo que pasa es que ya está, quedó en la Ley de Gas, como Ley de la República. Lo que nosotros estamos planteando es que haya prioridad para las energías limpias. Ese es el artículo se propuso, aunque algunos congresistas plantean mantener la ley que está vigente. Nosotros seguimos defendiendo la posición de hacer una transición a la energía limpia y, por supuesto, lograr un texto que nos permita hacer eso en el Congreso. Y ese es el texto que hoy está.

¿Qué esperan de este último debate?

Cerrar. Continuar con el texto que tenemos y con este proyecto de ley como prioridad de la agenda legislativa que tiene el presidente Duque. Y, además, buscamos generar consensos. En esto hemos tenido muy buen apoyo de nuestra bancada de gobierno, pero también hemos visto con satisfacción que la oposición ha presentado diferentes proposiciones con el objetivo de generar acuerdos en torno a enfrentar el cambio climático que es un tema que no reconoce colores políticos y que es una necesidad del mundo y del país. Nuestra expectativa es continuar y esperamos que en Senado se siga construyendo. En Cámara sí se aceptaron varias proposiciones que fortalecieron del texto, tanto de la bancada del gobierno como de la oposición, y las iniciativas que nos permitan fortalecer la acción climática, aumentando las metas y acelerando los marcos temporales en los que se tiene que cumplir para generar el proyecto de ley.