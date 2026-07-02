La inteligencia también conquista: estas aves prefieren machos con mejor memoria

Una investigación publicada en eLife encontró que los carboneros montañeses con mejor memoria espacial tienen un mayor éxito reproductivo./ Creative Commons Foto: Daniel Polin

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Investigadores de la Universidad Western en Ontario están explorando en un artículo publicado en la revista eLife una idea que ha intrigado a la ciencia durante años: ¿las hembras eligen como pareja a los machos más inteligentes? En concreto, los investigadores analizaron si una serie de habilidades cognitivas pueden influir en el éxito reproductivo de una especie de ave conocida como el carbonero montañés (mountain chickadee).

Los carboneros, explican los científicos, son aves monógamas, es decir, forman parejas estables para criar a sus polluelos. Sin embargo, al igual que ocurre en muchas otras especies de aves, las hembras ocasionalmente copulan con machos distintos de su pareja. Como resultado, algunos polluelos nacen de esos encuentros “extramaritales”, un fenómeno conocido como paternidad extrapareja. Desde hace años, los biólogos sospechan que estas relaciones podrían servir para que las hembras obtengan mejores genes para sus descendientes, pero demostrar qué características buscan en esos machos ha sido difícil.

En esta especie de ave, la memoria espacial es especialmente importante porque estas aves almacenan miles de semillas durante el otoño para sobrevivir al invierno y luego deben recordar con precisión dónde escondieron cada una.

Los científicos de la Universidad Western recuerdan en su artículo que ya investigaciones anteriores han demostrado que los individuos con mejor memoria sobreviven más tiempo, viven más años y que esta capacidad tiene un componente hereditario. Esto llevó a que se preguntaran entonces si esa habilidad también podría influir en el éxito reproductivo.

Para comprobarlo, el equipo estudió durante varias temporadas reproductivas una población silvestre de carboneros en las montañas de Sierra Nevada, en California. Primero evaluaron la memoria espacial de cientos de aves mediante un sistema de ocho comederos automáticos. Cada ave tenía asignado un único comedero con alimento y debía aprender cuál era. Cuantos menos errores cometía antes de encontrar el correcto, mejor era su desempeño cognitivo. Después, se realizó un análisis genéticos de ADN a padres y polluelos para determinar quién era realmente el padre biológico de cada cría. Así pudieron identificar qué polluelos habían sido concebidos por machos distintos de la pareja oficial de la hembra y relacionar esa información con el rendimiento cognitivo de cada macho.

Los resultados fueron muy claros. Los machos con mejor memoria espacial tuvieron mucho más éxito reproductivo fuera de su pareja estable. En promedio, fueron los padres de un mayor número de polluelos extrapareja que los machos con peor desempeño cognitivo. De hecho, entre los machos que lograban fecundar hembras “ajenas”, los de mejor memoria podían producir entre seis y siete crías extrapareja por temporada, mientras que los de peor desempeño apenas llegaban a una o dos. Además, cuando compararon directamente a los dos machos implicados en un mismo caso (el compañero oficial de la hembra y el verdadero padre biológico del polluelo) encontraron que, en la mayoría de los casos, el macho extrapareja tenía una memoria espacial significativamente mejor. Es decir, las hembras parecían reproducirse con machos que superaban cognitivamente a su pareja.

El estudio también encontró otra ventaja asociada a esa capacidad cognitiva. Los machos con mejor memoria no solo tenían más descendencia extrapareja, sino que además criaban polluelos más pesados en sus propios nidos. En esta especie, un mayor peso al abandonar el nido aumenta las probabilidades de supervivencia, por lo que los investigadores consideran que estas aves transmiten beneficios a su descendencia dentro de la pareja.

Un aspecto interesante es que estos machos exitosos no sacrificaban el cuidado de su propia familia. Tener descendencia con otras hembras no redujo el número de polluelos que criaban ni el peso de sus crías en su propio nido. Tampoco encontraron que la edad explicara estos resultados, lo que, dicen, refuerza la idea de que la memoria espacial, y no simplemente la experiencia, está relacionada con el éxito reproductivo.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜