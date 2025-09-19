La investigadora colombiana que estudia el pasado para prever el futuro del planeta

Catalina González es ingeniera forestal. Tiene una maestría en Bosques y Conservación Ambiental y un doctorado en Paleociencias.
Catalina González Arango pasa los días en el laboratorio perforando sedimentos de lagos, lagunas, del fondo del mar y de suelos, buscando pequeños granos de polen o diminutos pedazos de madera o de carbón quemados. A través de estos registros, la ingeniera forestal, con un doctorado en Paleociencias de la Universidad de Bremen (Alemania), es capaz de reconstruir cómo eran algunos ecosistemas hace miles, e incluso millones de años, cuando los humanos aún no poblábamos el planeta.
