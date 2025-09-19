No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La investigadora colombiana que estudia el pasado para prever el futuro del planeta

Catalina González Arango estudia cómo fue el planeta hace miles de años para ayudar a prever lo que podría suceder en las próximas décadas si la temperatura sigue aumentando. Es la única paleoecóloga, como se conoce a quienes estudian el planeta en escala de miles o millones de años, de los siete colombianos que fueron seleccionados para hacer parte del próximo informe del IPCC, el grupo de investigadores más importantes sobre esta crisis climática.

César Giraldo Zuluaga
19 de septiembre de 2025 - 05:08 p. m.
Catalina González es ingeniera forestal. Tiene una maestría en Bosques y Conservación Ambiental y un doctorado en Paleociencias.
Foto: Judy Pulido - Universidad de los Andes

Catalina González Arango pasa los días en el laboratorio perforando sedimentos de lagos, lagunas, del fondo del mar y de suelos, buscando pequeños granos de polen o diminutos pedazos de madera o de carbón quemados. A través de estos registros, la ingeniera forestal, con un doctorado en Paleociencias de la Universidad de Bremen (Alemania), es capaz de reconstruir cómo eran algunos ecosistemas hace miles, e incluso millones de años, cuando los humanos aún no poblábamos el planeta.

