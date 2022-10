La mitad de los países en el mundo no está preparado para los desastres naturales

Los países deben contar con sistemas que evalúen múltiples riesgos, dice la OMM. Foto: AFP - SAEED KHAN

Desde junio de este año, las inundaciones en Pakistán han dejado más de 1,700 muertos y ha afectado a unos 33 millones de pakistaníes. La razón se debe a que la estación de monzones ha sido particularmente intensa y, además, una ola de calor provocó el derretimiento de unos glaciares.

En un contexto de cambios climáticos más acelerados e impredecibles, los sistemas de alerta temprana de desastres naturales son una “medida de adaptación climática comprobada y eficaz, que salvan vidas y dinero”, dijo el Petteri Taalas, secretario general de la Organización Metereológica Mundial (OMM), en la presentación del nuevo informe “Situación mundial de los sistemas de alerta temprana multirriesgos”, hecho por esta agencia de la ONU en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

“El mundo no está invirtiendo en la protección de vidas y los medios de subsistencia de quienes están en primera línea. Las personas que menos han contribuido a la crisis climática son las que están pagando el precio más alto”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en un video de presentación del informe. (También puede leer: Wildlife Photographer of the year: las mejores imágenes de la vida salvaje en 2022)

El documento concluye que solo la mitad de los países del mundo cuenta con un sistema de alerta temprana multirriesgos, es decir, aquellos que tienen en cuenta varios peligros, como inundaciones, tormentas, sequías u olas de calor, que pueden ocurrir solos, simultáneamente o en cascada.

“Dado que el cambio climático provoca fenómenos meteorológicos más frecuentes, extremos e impredecibles, es más urgente que nunca invertir en sistemas de alerta temprana que aborden múltiples peligros. Esto se debe a la necesidad de advertir no solo sobre el impacto inicial de los desastres, sino también sobre los efectos de segundo y tercer orden”, explicó la OMM a través de un comunicado de prensa.

En específico, son los países “poco desarrollados”, los pequeños estados insulares en vía de desarrollo y las naciones africanas las que más carecen de este tipo de sistemas. Por eso, el informe recomienda varios elementos para invertir más en todos los elementos de los sistemas de alerta temprana, particularmente en el conocimiento del riesgo para planificarlos mejor. (Le puede interesar: El revelador informe que muestra la grave pérdida de biodiversidad global)

El informe también recomienda “invertir en datos mejorados y un mejor acceso a la tecnología para un monitoreo de peligros más sólido, una comunicación más rápida de las advertencias y un mejor seguimiento del progreso”.

En más o menos un mes, durante la próxima conferencia climática de la ONU, la COP27, la Organización Metereológica Mundial presentará un plan de acción para asegurar que todos los países cuenten con un sistema de alerta contra fenómenos climáticos extremos y el calentamiento global en un plazo de cinco años.

