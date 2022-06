La otra guerra que libra la acción climática: los ataques en redes sociales

Zona de reunión y transmisión de la sede de la COP26 que se realizó en Glasgow, Reino Unido. Foto: María Mónica Monsalve

El Instituto para el Diálogo Estratégico y la coalición Acción Climática contra la Desinformación publicaron un informe que identifica las narrativas, los discursos políticos y los documentos mentirosos que han rodeado la conversación sobre el clima antes, durante y después de la COP26, la última gran cumbre sobre el clima.

El documento, titulado en ingles “Deny, Deceive, Delay: Documenting and Responding to Climate Disinformation at COP26 & Beyond”, demuestra “cómo una pequeña pero dedicada comunidad de actores cuenta con un alcance y una participación desproporcionados en las redes sociales, llegando a millones de personas en todo el mundo y respaldada por medios impresos, de transmisión y de radio”.

Todos ellos usan narrativas que muestran cómo la conversación sobre el clima ha pasado de la negación absoluta a la distracción de la situación. Este cambio es interesante, señalan los autores del informe.

A pesar de que la negación absoluta del cambio climático todavía está presente y es defendida por algunos “expertos” en el tema, ha sido confinada cada vez más a pequeños espacios del debate público. “Es poco probable que la negación de la realidad y los impactos del cambio climático siga dominando como podría haberlo hecho en décadas anteriores”. Pero las narrativas contra la ciencia han dado un giro.

Ahora se concentran en desacreditar cualquier propuesta de mitigación, adaptación y transición, afirma el estudio. Para hacerlo, han construido una serie de discursos y narrativas que atacan a la acción climática de diferentes maneras. Estas son algunas que identifica la investigación.

Hipocresía y elitismo

Esta es la narrativa que más se usó en torno a la COP26, según el estudio. Este discurso giró en torno a la supuesta falta de legitimidad de quienes participaban en la cumbre. “Se argumentó la hipocresía en dos frentes clave: primero, el impacto climático del evento en sí (por ejemplo, mediante el uso de viajes aéreos); y respecto a las medidas de salud pública (por ejemplo, ‘la pandemia ha desaparecido convenientemente ahora quieren discutir el cambio climático’ ).

Según la investigación, estos argumentos tenían como propósito concluir que la COP26 era un “proceso corrupto, irrelevante y/o no tenía un mandato público”. La afirmación más frecuente en las redes sociales fue que los líderes mundiales habían llegado a Glasgow a través de jets privados y a pesar de las restricciones de COVID-19 impuestas en otros lugares, para decidir el destino de la gente promedio.

“La gran mayoría de las publicaciones en esta categoría procedían de cuentas que se sabe que comparten mensajes de derecha y contenido de extrema derecha”, dice el estudio. En total identificaron 199.676 menciones de esta narrativa en Twitter (tweets y retweets) y 4.377 publicaciones en Facebook, que se compartieron 101.749 veces entre el 10 de octubre y el 19 noviembre 2022.

“Absolucionismo”

Esta es la segunda gran narrativa que identificó la investigación. Esta argumentación buscó absolver a un determinado país de tomar cualquier acción climática destacando las fallas percibidas de otro estado o grupo multilateral. Por ejemplo, los autores identificaron que en Estados Unidos, la Unión Europea o Reino Unido, categorizados como “occidentales”, este discurso se uso centrándose en China y en India.

“El contenido generalmente condena la formulación de políticas afirmando que tales esfuerzos son inútiles para reducir las emisiones globales de carbono, ya que otros contaminan más”, dice. También se señala que la acción climática podría castigar a los ciudadanos a través de la pérdida de medios de subsistencia, aumento de los precios, cambios en el estilo de vida, etc, o significar pérdida de poder frente a enemigos geopolíticos.

Los investigadores encontraron 6.262 publicaciones en Facebook y 72.356 tuits en torno a Cop26 que absolvieron a un país de cualquier obligación de actuar sobre el clima culpando a otro.

Energías renovables poco confiables

La tercera gran narrativa engañosa que se uso alrededor de la COP26 apuntó a poner en tela de juicio la viabilidad y la eficacia de las fuentes de energía renovables.

“Los apagones de Texas en febrero de 2021 revelaron cómo la desinformación sobre cortes de energía, acompañada de imágenes tomadas de eventos no relacionados, puede volverse viral y convertirse en una narrativa definitoria de los eventos climáticos extremos”, señalan los investigadores. Durante y alrededor de la COP26, un total de 14.4 mil tweets/retweets y 855 publicaciones en Facebook difundieron esta narrativa.

Por ejemplo, durante la COP26 se impulsó la falsa afirmación de que la cumbre estaba “funcionando con carbón” ya que “el viento se redujo a casi cero neto”. Otra pieza viral de desinformación alegó que los generadores diésel estaban alimentando a Glasgow y continuaron ganando terreno incluso después de que la Presidencia de la COP emitiera una verificación oficial.

“Nuestro análisis ha demostrado que la desinformación climática se ha vuelto más compleja, evolucionando de la negación absoluta a ‘discursos de demora’ identificables para explotar la brecha entre la aceptación y la acción”, dijo, citada por The Guardian, Jennie King, directora de desinformación climática en el Instituto para el Diálogo Estratégico. Lejos de ayudar a mitigar los problemas descritos, los sistemas de plataformas tecnológicas “parecen estar amplificando o exacerbando la difusión de dicho contenido”, concluye King.