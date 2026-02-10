La pérdida de biodiversidad es un riesgo “crítico” para las empresas, ¿qué pueden hacer?

En 2023, en el mundo se destinaron7,3 billones de dólares en incentivos con impactos directamente negativos sobre la naturalez. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO Foto: EFE - Mauricio Dueñas

Las empresas que venden alimentos, bebidas, objetos en madera, medicinas e incluso las que ofrecen planes de turismo o avistamiento de aves tienen algo en común más allá de ser un negocio: dependen de la biodiversidad. De hecho, aquellas que pueden parecer alejadas de la naturaleza, o que no se consideran basadas en ella dependen, de forma directa o indirecta, de sus contribuciones, – como el suministro de agua, por mencionar un ejemplo—.

Eso se refleja en que más de la mitad de la actividad económica mundial se sustenta...