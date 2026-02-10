Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La pérdida de biodiversidad es un riesgo “crítico” para las empresas, ¿qué pueden hacer?

La IPBES, el grupo científico más importante sobre biodiversidad, publicó un informe sobre la dependencia y el impacto que tienen las empresas en la naturaleza. Su llamado es contundente: o hay cambio transformador o se arriesgan a desaparecer. ¿Qué pueden hacer para revertir el rumbo? Hay más de 100 medidas concretas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ambiente
10 de febrero de 2026 - 06:36 p. m.
En 2023, en el mundo se destinaron7,3 billones de dólares en incentivos con impactos directamente negativos sobre la naturalez. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO
En 2023, en el mundo se destinaron7,3 billones de dólares en incentivos con impactos directamente negativos sobre la naturalez. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO
Foto: EFE - Mauricio Dueñas

Las empresas que venden alimentos, bebidas, objetos en madera, medicinas e incluso las que ofrecen planes de turismo o avistamiento de aves tienen algo en común más allá de ser un negocio: dependen de la biodiversidad. De hecho, aquellas que pueden parecer alejadas de la naturaleza, o que no se consideran basadas en ella dependen, de forma directa o indirecta, de sus contribuciones, – como el suministro de agua, por mencionar un ejemplo—.

Eso se refleja en que más de la mitad de la actividad económica mundial se sustenta...

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

pérdida de biodiversidad

IPBES

Informe IPBES

Informe IPBES y empresas

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.