La principal generadora de energía con carbón en Colombia pasará a las energías renovables

Tras su llegada al poder en 2022, Gustavo Petro hizo un compromiso relacionado con la transición energética: empezar a pagar las generadoras de energía a carbón, para que empiecen a hacerlo con energías renovables.

El Gobierno ha venido haciendo varios anuncios relacionados con esto, pero hasta ahora no se habían materializado. Gecelca, la principal productora de energía térmica con carbón en Colombia, empezará a apostarle a las energías renovables. Así lo dio a conocer el Ministerio de Minas y Energía por medio de un comunicado, en el que se anuncia la creación de Geleca Solar.

“Gecelca Solar tendrá un portafolio inicial de 650 megavatios de energía solar, mediante la instalación de una granja solar de 200 megavatios que beneficiarán a más de 150 mil familias de la costa Caribe, una de las regiones más afectadas por altos costos de energía y vulnerabilidad energética”, explicó la entidad por medio de un comunicado.

En el Caribe, Gecelca es el operador de Termoguajira, una de las principales térmicas de carbón del país. En 2023 se anunció que esta se convertiría en la primera térmica en apagarse en Colombia, pero hasta ahora no se conocía una ruta clara para hacerlo.

Con la apuesta por la energía solar, se espera que la empresa pueda empezar a hacer el tránsito en su economía hacia las energías renovables.

“Con Gecelca Solar estamos dejando atrás el modelo que durante décadas encareció la energía en la costa Caribe. Le estamos apostando a un futuro limpio, más barato y con justicia energética para la gente”, dijo Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, en el comunicado.

La transición energética en las regiones

En La Guajira se han generado algunas preguntas sobre lo que será la transición energética para la región. En Dibulla, donde se encuentra Termoguajira, una parte de la economía municipal se sostiene por la actividad de esta térmica.

Si se reemplaza con energías renovables, el número de empleos y réditos económicos que estas generan no suplen completamente el vacío económico que dejaría abandonar la generación a carbón, algo que ya está ocurriendo en el departamento vecino: Cesar.

El Gobierno está desarrollando una política de diversificación económica, con el fin de que las regiones del país que han dependido de los combustibles fósiles transiten hacia otras economías, no necesariamente en el sector minero o energético. Sin embargo, todavía hay varias dudas sobre el tiempo que ese proceso pueda tomar.

