Ambiente
La reforma que prepara la UNGRD que cambiaría la atención de emergencias en Colombia

La entidad busca la aprobación de un decreto para cambiar la manera en que se atienden emergencias en el país. Entre otras cosas, también obligará a que se atiendan los animales silvestres y domésticos, como seres sintientes.

Fernán Fortich
25 de octubre de 2025 - 11:57 a. m.
Las inundaciones representan una de las mayores emergencias en Colombia, cuando se intensifican las lluvias.
Foto: UNGRD

A pesar de ser un país con un alto riesgo de desastres, Colombia no cuenta con una estrategia nacional actualizada para la atención de emergencias como terremotos, avenidas torrenciales o erupciones volcánicas. Basta recordar que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), más de 40 millones de personas se encuentran en zonas de alta y muy alta amenaza por deslizamiento de tierra.

Si bien en el país existe el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (SNGRD), no siempre es claro de quién es la responsabilidad cuando se...

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
