En los últimos días Shell perdió una batalla legal en la que se le exigió reducir sus emisiones. Por su parte, inversionistas ambientales de Exxon y Chevron, aunque aún minorías, presionan para presentar metas climáticas concretas.

“Semana de cataclismo para las petroleras”, así es como varios medios han resumido la serie de eventos que sucedieron durante los últimos días y que, de alguna manera, significa que las petroleras empiezan a perder la batalla frente a los ambientalistas.

El miércoles 26 de mayo, un tribunal holandés le ordenó a Shell, la sexta empresa de combustibles fósiles con las mayores emisiones de carbono acumuladas, que debe reducir sus emisiones de CO2 en un 45% de aquí a finales de 2030. La decisión del tribunal obedeció a una demanda que fue presentada en abril de 2019 por Milieudefensie, la filial holandesa de la organización internacional Amigos de la Tierra. A esta solicitud, además, no solo se sumaron más de 17.000 holandeses, sino otras seis ONG, entre las que están Greenpeace y ActionAid en Holanda. (Le puede interesar: Un tribunal holandés exige a Shell que reduzca 45% sus emisiones de CO2)

“El caso, denominado ´el pueblo contra Shell´, podría convertirse en un precedente en los tribunales de todo el mundo, donde se están multiplicando demandas similares”, aseguró la agencia de prensa AFP.

Pero esta no fue la única batalla que perdió una petrolera. Ese mismo día, un grupo ambientalista de inversores, llamado Engine No. 1, logró obtener dos puestos en la junta directiva de ExxonMobil, una medida que podría presionar a la compañía a invertirle a la energía limpia. Claro, la tarea sigue siendo titánica, pues gestores como BlackRock y Vanguard, que tienen importantes participaciones en Exxon, han dicho públicamente que no confían en esa transición energética.

La tercera buena noticia para los ambientalistas estuvo relacionada a Chevron. Inversionistas con conciencia climática de la compañía, que también celebró su asamblea general anual el pasado miércoles, lograron aprobar una propuesta pidiendo que la empres reduzca sus emisiones de gases efecto invernadero, idea que fue aprobada por un 61% de la junta. (Le sugerimos: ANLA empezará a exigir medidas de cambio climático)

Mientras Chevron es la segunda compañía de combustibles fósiles con más emisiones acumuladas, ExxonMobil le sigue en tercer lugar.

Según explica el periódico inglés The Guardan, lideres de varias organizaciones ambientales celebraron todos los cambios que se dieron esta semana. “Esta es una victoria histórica para la justicia climática. Nuestra esperanza es que el veredicto de Shell desencadene una ola de litigios climáticos contra los grandes contaminadores”, les dijo Sara Shaw, de Amigos de la Tierra.

Mientras, Andy Palmen, de Greenpeace Holanda, afirmó que el veredicto contra Shell, sumado a lo que pasó en las juntas directivas de las otras compañías, permite que se responsabilice formalmente a las corporaciones multinacionales por la crisis climática. (Lea también: Un país devastado por el cambio climático quiere demandar a las grandes petroleras)