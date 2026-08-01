La UNGRD activa Sala de Crisis Nacional tras cambio a alerta naranja del volcán Puracé

Imagen del volcán Puracé, ubicado en el suroccidente del país. Foto: Wikimedia - creative commons - Lilo2111

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció este sábado la activación de la Sala de Crisis Nacional, luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevara a naranja el estado de alerta del volcán Puracé–Cadena Volcánica Los Coconucos. Según la entidad, la decisión responde a los cambios registrados en la actividad del sistema volcánico y tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como con las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

“Esta declaratoria de alerta naranja implica que estemos todos los organismos y las entidades del nivel local, departamental y nacional en estado de alerta, y que estemos brindando información oportuna a las comunidades para estar pendientes de los cambios y las situaciones que se presenten en las zonas aledañas al volcán”, aseguró el director de la UNGRD, Javier Pava. La UNGRD explicó que este mecanismo permitirá mantener una articulación permanente con las autoridades del departamento del Cauca, los consejos territoriales de gestión del riesgo y los organismos operativos.

Desde ese espacio se hará seguimiento continuo a la evolución de la actividad volcánica, se revisarán las capacidades institucionales disponibles y se acompañarán las acciones de preparación que adelanten las autoridades en el territorio. Mientras tanto, el Servicio Geológico Colombiano continuará con el monitoreo técnico del volcán y la evaluación permanente de los parámetros que determinan su nivel de actividad.

Las autoridades reiteraron el llamado a no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo asociado con posibles emisiones de gases y ceniza. También recomendaron consultar únicamente la información publicada por el Servicio Geológico Colombiano, la UNGRD y las autoridades territoriales, y evitar difundir mensajes provenientes de fuentes no oficiales. La entidad recordó, además, que durante una alerta naranja es posible que la actividad del volcán disminuya temporalmente. Sin embargo, aclaró que esa reducción no significa necesariamente que el sistema haya recuperado condiciones de estabilidad, por lo que cualquier eventual cambio en el nivel de alerta dependerá de una evaluación técnica de todos los parámetros monitoreados.

La UNGRD señaló que mantendrá activa la coordinación desde la sala de crisis y continuará informando cualquier cambio en la evolución de la actividad del volcán que requiera fortalecer las acciones de preparación del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Qué está pasando en el Puracé?

Aunque el cambio a alerta naranja no significa que una erupción sea inminente, sí refleja que el volcán está mostrando un comportamiento diferente al que mantenía en los últimos meses. Según el SGC, desde el pasado 20 de julio se registra un aumento sostenido de la actividad, evidenciado principalmente en un incremento de la energía de los sismos que ocurren bajo el cráter y en las señales asociadas con las emisiones de ceniza.

A esto se suman otros cambios que los científicos monitorean de forma permanente. En las últimas semanas, las columnas de gases y ceniza han alcanzado hasta 3.400 metros sobre la cima del volcán, con temperaturas cercanas a 140 °C. También aumentaron las emisiones de dióxido de azufre (SO₂), que llegaron a 4.200 toneladas por día, y las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) medidas en el suelo alcanzaron las 688 partes por millón. De acuerdo con el SGC, estos indicadores representan los valores más altos registrados desde que comenzó el monitoreo instrumental del Puracé en 1993, con excepción de la deformación del terreno, que se mantiene estable desde 2022.

Sin embargo, la entidad insiste en que el comportamiento de un volcán puede variar. Durante una alerta naranja es posible que la actividad disminuya temporalmente, pero eso no significa necesariamente que el volcán haya recuperado condiciones de estabilidad. Para regresar a la alerta amarilla, los especialistas deberán confirmar durante un periodo de observación que todos los parámetros monitoreados muestran una tendencia sostenida hacia una menor actividad.

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