Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La vida después de un ataque de hipopótamo: ¿cuántos accidentes más hay que esperar?

La situación con los hipopótamos se está saliendo de control. En el río Magdalena, hay pescadores que tienen cada vez más encuentros con ellos y ya hubo una persona que casi pierde la vida. Mientras científicos piden medidas urgentes, el Minambiente no ha puesto en marcha el plan para controlar esta especie invasora y dice que su prioridad es la translocación. Sin embargo, ningún país ha aprobado el envío de algún individuo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
30 de noviembre de 2025 - 01:58 p. m.
Es posible que en 10 años haya más de mil hipopótamos en Colombia si no se toman medidas.
Es posible que en 10 años haya más de mil hipopótamos en Colombia si no se toman medidas.
Foto: Ana María Barrero

La valoración médica dice lo siguiente:

El animal —un hipopótamo— lo pateó, lo mordió y lo pisoteó y le causó traumas graves en el tórax, el abdomen y las extremidades. Lo trataron de forma hospitalaria con diagnósticos de traumatismo de tórax grave por fracturas costales múltiples; trauma de hombro izquierdo con fractura de clavícula; trauma abdominal con contusión esplénica (bazo) y fractura de apófisis transversa de L1 (vértebra lumbar); y trauma severo de miembro inferior izquierdo, con fractura abierta de fémur.

Tambié...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Hipopótamo

Hipopótamos

Hipopótamos en Colombia

Colombia

Hacienda Nápoles

hipopótamos de Pablo Escobar

Pablo Escobar

Accidentes con hipopótamos

PremiumEE

Premium

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.