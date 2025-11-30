La vida después de un ataque de hipopótamo: ¿cuántos accidentes más hay que esperar?

La situación con los hipopótamos se está saliendo de control. En el río Magdalena, hay pescadores que tienen cada vez más encuentros con ellos y ya hubo una persona que casi pierde la vida. Mientras científicos piden medidas urgentes, el Minambiente no ha puesto en marcha el plan para controlar esta especie invasora y dice que su prioridad es la translocación. Sin embargo, ningún país ha aprobado el envío de algún individuo.