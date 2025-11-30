La vida después de un ataque de hipopótamo: ¿cuántos accidentes más hay que esperar?

Es posible que en 10 años haya más de mil hipopótamos en Colombia si no se toman medidas.
Foto: Ana María Barrero
La valoración médica dice lo siguiente:
El animal —un hipopótamo— lo pateó, lo mordió y lo pisoteó y le causó traumas graves en el tórax, el abdomen y las extremidades. Lo trataron de forma hospitalaria con diagnósticos de traumatismo de tórax grave por fracturas costales múltiples; trauma de hombro izquierdo con fractura de clavícula; trauma abdominal con contusión esplénica (bazo) y fractura de apófisis transversa de L1 (vértebra lumbar); y trauma severo de miembro inferior izquierdo, con fractura abierta de fémur.
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
