Ambiente
Las 14 especies de aves que podrían perder su hábitat por el cambio climático

Si el planeta no logra mantener el calentamiento global por debajo del 2,0 °C, más del 75 % de las especies de aves de bosque amenazadas en América Latina serían vulnerables a la extinción por el cambio climático.

Daniela Bueno
24 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
Colombia es el país que cuenta con mayor número de especies de aves. /Pedro Camargo- Audubon.
Colombia es el país que cuenta con mayor número de especies de aves. /Pedro Camargo- Audubon.
Foto: Pedro Camargo- Audubon

En los bosques del cerro de Tatamá, una zona de alta importancia ecológica ubicada entre Risaralda, Chocó y Valle del Cauca, habita una de las 84 especies de aves endémicas de Colombia. Se trata de Bangsia aureocincta, también conocida como tangara del Tatamá o cachaquito de anillos dorados, un ave que solo habita en esta zona de los Andes colombianos.

Algunas plataformas donde se registran aves la describen como una de las más buscadas del país debido a su plumaje único y a su rareza. Tiene una media luna o “c” amarilla en su cabeza...

