Ambiente
Las aves revelan que Colombia pierde más biodiversidad de la que hemos calculado

En Colombia, medir la biodiversidad solo en un lugar puede dar una falsa tranquilidad: un nuevo estudio advierte que así se estaría ignorando hasta el 60 % de la pérdida real de especies. Las aves, presentes en páramos, bosques andinos y selva amazónica, fueron la clave para descubrirlo.

Luisa Fernanda Orozco
14 de agosto de 2025 - 02:17 p. m.
Imagen de referencia. Edwards y su equipo estudiaron lo que pasaba en 13 regiones de Colombia entre 2012 y 2019, que comprenden las tres cordilleras andinas (Occidental, Central y Oriental), el Macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Amazonia colombiana, los llanos occidentales, y el Valle del Magdalena.
Foto: FERNAN E FORTICH RESTREPO

Un grupo de investigadores, entre ellos un colombiano, publicó hace poco en la revista Nature un estudio que combinó datos de bosques, potreros y aves para llegar a una conclusión: en Colombia hemos estado subestimando la pérdida total de biodiversidad causada por la ganadería, la...

Por Luisa Fernanda Orozco

Periodista de la Universidad de Antioquia.@luisaorvallorozco@elespectador.com
Conoce más

