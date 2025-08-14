Las aves revelan que Colombia pierde más biodiversidad de la que hemos calculado

Imagen de referencia. Edwards y su equipo estudiaron lo que pasaba en 13 regiones de Colombia entre 2012 y 2019, que comprenden las tres cordilleras andinas (Occidental, Central y Oriental), el Macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Amazonia colombiana, los llanos occidentales, y el Valle del Magdalena. Foto: FERNAN E FORTICH RESTREPO

Un grupo de investigadores, entre ellos un colombiano, publicó hace poco en la revista Nature un estudio que combinó datos de bosques, potreros y aves para llegar a una conclusión: en Colombia hemos estado subestimando la pérdida total de biodiversidad causada por la ganadería, la...