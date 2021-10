Las críticas a la Feria de Ambiente por su panel inaugural: 8 hombres y 0 mujeres

La fotografía que acompaña este artículo se hizo popular en redes sociales esta semana. Luego de que funcionarios del Gobierno la publicaran en Twitter, las críticas llovieron. La imagen es del panel con el que se inauguró la Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA) y revela un problema: a la conversación únicamente fueron invitados hombres y ni una sola mujer. Entre ellos, el presidente Iván Duque y el ministro de Ambiente, Carlos Correa. (Lea todas las noticias de ambiente en Colombia)

Entre quienes firman se encuentran mujeres que se desempeñan en diversos ámbitos asociados a temas ambientales. Hay académicas, investigadoras, gestoras y abogadas, entre otras profesionales. En el listado están, por ejemplo, Catalina González Arango, Isabel Cavelier Adarve y Sandra Vilardy (los nombres y el texto completo están al final de este artículo). También se han sumado varios hombres.

Reproducimos es el texto completo y la lista de firmantes:

El “manel” de VII FIMA 2021: es hora de cambiar la foto

La escena desplegada el pasado 29 de septiembre durante la inauguración de la séptima Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA) en Corferias en Bogotá, parece sacada de otro siglo: un auténtico “manel” (panel de manes) de ocho hombres. Las miles de personas que no nos identificamos como hombres y que día a día dedicamos nuestra vida a proteger el medio ambiente en Colombia y a promover la transformación hacia la sostenibilidad y la regeneración, recibimos un mensaje claro de exclusión. Suponemos que este “manel” es producto de la falta de conocimiento de quienes lo organizaron, sobre el papel central que jugamos las mujeres, las personas con otras identidades de género, las personas de otras edades, otras etnias y otros contextos culturales diferentes a los de “saco y corbata”. Múltiples han sido los llamados de atención por parte de mujeres y otros grupos poblacionales sobre la ausencia de nuestra participación en los altos cargos de gobierno y en el sector ambiental, exigencia que una vez más nos vemos obligadas a recalcar.

Los invitados a la apertura de este importante evento sobre temas ambientales fueron, en orden de aparición en la foto de izquierda a derecha: Henry Garay (Director Ejecutivo de la Corporación Ambiental Empresarial-CAEM), Andrés López Valderrama (Presidente Ejecutivo de Corferias), Rodolfo Zea (Ministro de Agricultura), Gilles Bertrand (Embajador ante la Unión Europea, país invitado de honor a FIMA 2021), Iván Duque (Presidente de la República), Carlos Correa (Ministro de Ambiente), Nicolás Uribe Rueda (presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá) y Enrique Vargas Lleras (presidente de la Junta Directiva de Corferias). La única mujer presente en el escenario era la presentadora de ceremonias.

Hombres, no desconocemos sus cualidades y su trayectoria en el sector - pero notamos con desilusión su ceguera en reconocer las cualidades y trayectoria de quienes no figuramos en la foto (en sentido literal y figurado). “El cuidado del medio ambiente en Colombia, y los negocios conscientes” (lema de FIMA 2021) han sido ámbitos en los que los liderazgos locales y de las mujeres han sido centrales a lo largo de la historia. Tener un panel de sólo hombres en un evento ambiental parece un hecho deliberado - no hay que hacer grandes esfuerzos para encontrar a las mujeres, jóvenes, personas no binarias, indígenas, campesinas, negras y raizales que se destacan en las áreas de conservación, desarrollo sostenible y regenerativo. Sería importante que este gobierno, con un Plan de Desarrollo titulado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” le explicara a más del 50% de la población colombiana qué entiende por equidad. Esta “foto” perpetúa la eterna encrucijada del centralismo excluyente que tratamos de transformar día tras día, muy a pesar de la sabiduría y el liderazgo diverso que existe en el país. Refleja la poca valoración por la diversidad (ambiental, geográfica, cultural, social), que empobrece los enfoques de desarrollo.

Quienes firmamos esta columna hacemos parte de una comunidad vibrante y creciente de personas de todas las edades y proveniencias dedicadas a promover el desarrollo sostenible y regenerativo. Seguramente somos millones de personas, entre ellas millones de mujeres, quienes no sólo no nos sentimos representadas, sino profundamente decepcionadas con un gobierno en el que prácticamente todos los cargos directivos del sector ambiental a nivel central están ocupados por hombres. La situación es preocupante: no cabe duda de que la crisis planetaria que estamos atravesando requiere de una perspectiva incluyente, consciente del valor intrínseco de la diversidad - pues en ella florece la vida. Esa misma crisis está a su vez muy probablemente enraizada en esa perspectiva centralista, excluyente y patriarcal.

Sin duda, el involucramiento de personas con cargos como los que estuvieron representados en la apertura de FIMA 2021 en la protección del ambiente y el desarrollo sostenible es fundamental. Es importante contar con hombres en los liderazgos públicos y privados convencidos y activos en esta causa común. Sin embargo, esto no es una excusa para cerrar dichos espacios; espacios que desconocen experiencias, sabidurías y trayectorias de mujeres y otras personas de diversos grupos poblacionales. Esto en medio de una crisis ambiental y social en la cual la articulación de soluciones y respuestas funciona mejor cuando nos enriquecemos con perspectivas diversas - en particular en cuanto al poder de decisión. Promovamos esta diversidad en todos los ámbitos del trabajo para lograr una sociedad y un planeta más justos y más prósperos.

Entendemos que la crítica debe siempre ser constructiva para ser valiosa. Proponemos que la clausura de FIMA 2021 tenga una representación diversa, que haga justicia con la verdadera riqueza de nuestros liderazgos ambientales, y que así cierre de manera definitiva una era, y abra camino a una que convoque a toda la sociedad. Nuestra era. La era de la responsabilidad planetaria compartida. La era en la que la especie humana reconoce su ecodependencia e interdependencia, abraza la diversidad y se convierte en el impulso a la regeneración. La era en que nos cuidamos mutuamente.

Firmamos (inclúyase por favor en orden alfabético):