Las dos versiones sobre la renuncia que pide Carillo a secretaria general de UNGRD

La “depuración” de funcionarios que propone el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), Carlos Carrillo, parece no ser un asunto tan sencillo. Recién posesionado, le pidió la renuncia protocolaria a los funcionarios de libre nombramiento y remoción, pero, hay una carta que no ha llegado: la de Ana María Castaño, secretaria general de la entidad y quien, según Carrillo, es la “mano derecha del exdirector Olmedo López”.

A pesar de que el nuevo director, quien asumió el 11 de marzo, tiene la potestad de declarar insubsistente a la secretaria, existe un detalle que complica el asunto: está embarazada. Esto significaría la posibilidad de una demanda contra la Unidad de realizar un proceso adecuado para su caso. De hecho, la funcionaria, en declaraciones a medios de comunicación, expresó que su salida por este camino “le costaría económicamente a la UNGRD y a los colombianos”.

Además de esto, Castaño indicó que está considerando tomar acciones legales por un presunto acoso laboral de parte de Carillo, quien le insiste en la renuncia pese al embarazo y le estaría quitando servicios a los que tendría derecho por su cargo, como el contar con un chofer para transportarla.

Ante estas acusaciones, Carrillo le indicó a El Espectador que él se enteró de que la funcionaria estaba en embarazo después de solicitarle la renuncia “Me sorprendió con la grata noticia de que estaba embarazada y que era de alto riesgo. Y yo le digo, Ana María, felicitaciones por ese bebé que viene en camino, Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Me alegra mucho, pero yo igual necesito tu carta de renuncia para las seis de la tarde en mi escritorio, la cual nunca llegó”.

Sobre los riesgos fiscales y disciplinarios que significaría retirar a la funcionaria del cargo, este diario consultó al abogado Gilberto Acosta, quien indicó que “una persona embarazada no puede ser despedida de su cargo sin que el Estado haga un proceso ante el Ministerio de Trabajo para que proceda su despido. Las mujeres en embarazo están protegidas constitucionalmente, y no se pueden despedir así sea de libre nombramiento. Lo que se puede hacer es darle otro cargo, otras funciones mientras tanto, pero hay muchos elementos para analizar”.

Por su parte, funcionarios de la entidad indican que se analizan distintos antecedentes jurídicos para tomar una decisión al respecto. Lo que es claro, es que el nuevo director considera que no es de confianza para ocupar este cargo: “La secretaria general es básicamente la segunda al mando, no es alguien que simplemente lleva la agenda. Ella tiene funciones determinadas por ley como ordenadora del gasto, pero también la persona que codecide las estrategias, la actualización, entre otras cosas, lo que la hace poderosísima.”

Ante los señalamientos de su cercanía con Olmedo López, Castaño dice que es falso “Olmedo López no me miraba para escupirme cuando estaba en la dirección”. Además, aseguró que no supo nada de los contratos de los carrotanques de La Guajira ni de actores políticos en la entidad.

Por el momento, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se le pidió la renuncia a los 11 funcionarios de libre nombramiento y remoción, entre los cuales ya salieron la directora jurídica, el jefe de comunicaciones, entre otros.

“El presidente Petro me puso aquí para mantener la misionalidad andando y para limpiar cualquier traza de posible corrupción. Este es un gobierno que no puede darse el lujo de tener ningún tipo de tolerancia con la corrupción y mucho menos en temas de emergencias”, concluyó Carrillo.

