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Las dos visiones ambientales de Cepeda y De la Espriella

Los candidatos a la presidencia proponen dos modelos muy distintos para gestionar los recursos naturales de Colombia y para hacerle frente a las principales amenazas ambientales. Sin embargo, también tienen varias coincidencias.

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Daniela Bueno
Daniela Bueno
14 de junio de 2026 - 01:00 p. m.
Los candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial el próximo domingo, 21 de junio.
Los candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial el próximo domingo, 21 de junio.
Foto: Jonathan Bejarano

Uno de los primeros retos que tendrá que afrontar el próximo presidente de Colombia está relacionado con el ambiente. El inicio de gobierno se dará en un contexto particular, cuyo inicio ya fue confirmado por el Ideam: un fenómeno de El Niño que será “fuerte o muy fuerte”, y se podría extender hasta 2027.

Los efectos de este fenómeno tienen repercusiones en la agricultura por la falta de agua, en la generación de energía hidroeléctrica por los bajos niveles de los embalses, e incluso en el aumento de la probabilidad de...

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
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