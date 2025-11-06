06 de noviembre de 2025 - 09:59 p. m.
Las dudas en tres contratos por COP 480.000 millones para comunidades energéticas
El Minminas adjudicó tres contratos por COP 480.000 millones a dos empresas para instalar paneles solares que beneficiarían a casi 15.000 hogares en La Guajira y Chocó. Los proyectos están planeados para ejecutarse en dos meses, antes del 31 de diciembre. A los ojos de especialistas es algo “imposible” e “inviable”. Una de las compañías dice que decidió declinar dos de los contratos. El tercer contrato sigue en pie. El Minminas insiste en que hay que ejecutar los recursos.
