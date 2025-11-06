Logo El Espectador
Ambiente
06 de noviembre de 2025 - 09:59 p. m.

Las dudas en tres contratos por COP 480.000 millones para comunidades energéticas

El Minminas adjudicó tres contratos por COP 480.000 millones a dos empresas para instalar paneles solares que beneficiarían a casi 15.000 hogares en La Guajira y Chocó. Los proyectos están planeados para ejecutarse en dos meses, antes del 31 de diciembre. A los ojos de especialistas es algo “imposible” e “inviable”. Una de las compañías dice que decidió declinar dos de los contratos. El tercer contrato sigue en pie. El Minminas insiste en que hay que ejecutar los recursos.

Andrés Mauricio Díaz Páez

Unidad de Video

Conoce más

